Superenalotto estrazione 18 luglio, centrato ‘5+1’ da oltre 590mila euro

(Adnkronos) – Nessun '6' ma un '5+1' da 590.296,75 euro è stato centrato al concorso SuperEnalotto SuperStar numero 87 di oggi 18 luglio. La schedina vincente è stata giocata a Tricarico, in provincia di Matera, presso il punto vendita Tabacchi Punto 2 in Viale Regina Margherita 36. Da segnalare anche tre punti "5" da 63.570,42 euro ciascuno e tre punti "4 stella" da 42.312 euro l’uno. Il jackpot stimato per il prossimo concorso a disposizione dei punti '6' è di 28.300.000 euro. Come riporta Agipronews, l’ultimo "6" da 42,4 milioni di euro è stato centrato il 10 giugno 2023 a Teramo.

La combinazione vincente è: 22, 45, 49, 52, 60 e 65 numero Jolly 23 e numero SuperStar 26. —[email protected] (Web Info)

© Riproduzione riservata