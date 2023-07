Superenalotto, numeri estrazione vincente oggi 13 luglio 2023

(Adnkronos) – I numeri dell'estrazione vincente del Superenalotto di oggi, 13 luglio 2023. Nessun 6 al concorso di oggi del Superenalotto. Questa la combinazione vincente: 20-38-49-50-53-64. Numero Jolly: 72. Superstar: 62. Come riporta Agipronews, registrato un 5 da 191.059,75 a Monterotondo, in provincia di Roma, presso la Tabaccheria Corona in via della Fonte 5-7. Alla prossima estrazione il jackpot a disposizione del ‘6’ sarà di 25,8 milioni di euro. —[email protected] (Web Info)

