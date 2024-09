Supermercati italiani all’unisono: ‘Dobbiamo ritirare questo prodotto’ | Rischio tremendo per la salute

Scatta l’ennesimo allarme da parte del Ministero della Salute. Un prodotto alimentare molto diffuso viene ritirato da tutti i supermercati

Sono ormai all’ordine del giorno i casi in cui il Ministero della Salute decida di ritirare dal mercato alcuni prodotti alimentari considerati a rischio per la salute dei cittadini e utenti. Negli ultimi mesi gli alimenti contaminati e dunque rischiosi per la salute sono aumentati a dismisura.

Maxi ritiri di lotti dai supermercati hanno visto coinvolti alimenti di uso comune come uova, salmone e pasta fresca. Per fortuna il Ministero della Salute è stato solerte nel comunicare ai cittadini l’identità dei prodotti da restituire quanto prima.

Proprio alla fine dell’estate e nei primi giorni di settembre un altro caso ha scosso l’opinione pubblica e fatto scattare subito l’allarme a livello istituzionale. La speranza che tutto filasse liscio con l’inizio della stagione autunnale è andata subito a farsi benedire.

Non più tardi di qualche ora fa la notizia che nessuno avrebbe voluto sentire è stata diffusa dai principali siti di informazione e tutti i consumatori e cittadini sono stati avvertiti in tempi molto rapidi. Andiamo a scoprire nel dettaglio di cosa si tratta.

Supermercato italiani, l’allarme è scattato subito: di cosa si tratta

Per evitare che il panico si diffondesse a macchia d’olio, da alcuni supermercati sono partite subito le segnalazioni relative a un certo prodotto alimentare, uno di quelli che sulla nostra tavola si trova praticamente sempre.

Si tratta della famigerata e consumatissima insalata iceberg in busta, di cui si è assistito in queste ultime ore a un maxi ritiro di decine di lotti da parecchi punti vendita di marchi di primo piano della grande distribuzione.

Supermercati italiani, insalata pericolosa: non compratela e restituitela subito

Con una serie di comunicati apparsi sul proprio sito, nella sezione dedicata ai richiami di prodotti alimentari, il ministero della Salute ha invitato tutti i cittadini a non consumare i lotti di questa insalata prodotta per altro da aziende molto note.

Il ritiro da tutti gli scaffali si è reso necessario a causa del rischio per la salute di tutti dovuto alla presenza di Listeria Monocytogenes, un batterio dell’escherichia coli. Ribadiamo che si tratta di prodotti facilmente reperibili in molti supermercati noti, da Eurospin a Sigma. Tutti coloro che hanno già acquistato questa insalata iceberg devono restituirla subito.