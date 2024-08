Supermercati italiani nel caos, ritirato in massa un prodotto consumatissimo | Chi lo mangia passa i guai

Attenzione a questo prodotto n vendita nei principali supermercati italiani: se lo hai comprato gettalo via subito.

Si tratta di un articolo alimentare per il quale è stato disposto il ritiro con effetto immediato: ecco di quale cibo stiamo parlando.

L’allerta alimentare è appena stata lanciata e il comunicato sta facendo il giro del web e della carta stampata, soprattutto perché potrebbero essere tanti i consumatori in pericolo. Scopri che cosa sta accadendo.

Il rischio è quello di contrarre malattie e infezioni: ecco qual è la referenza richiamata da tutti i supermercati. Corri a controllare se hai messo questo prodotto nel carrello della spesa.

Supermercati italiani, la spaventosa allerta alimentare

Uno specifico prodotto alimentare, in vendita nei maggiori supermercati d’Italia, è stato appena ritirato dal mercato. Si tratta di un alimento di origine animale che, a quanto pare, è considerato un potenziale pericolo per la salute di lo consuma.

Purtroppo non è la prima volta che accade e questa volta l’alimento pericoloso è un cibo di largo consumo, di origine animale che va assolutamente gettato via, sebbene sia stato distribuito da noti marchi italiani. Non può essere consumato e il Ministero della salute italiano ha pubblicato uno specifico comunicato, che spiega i motivi dell’urgente richiamo. Scopriamo di quale cibo si tratta.

Il pericoloso prodotto ritirato dal mercato

Com’è accaduto in passato per altre referenze alimentari, sono stati ritirati diversi lotti di alimenti, perché al loro interno è risultata una possibile presenza di un batterio pericoloso. Si tratta di uova e chi le mangia potrebbe essere attaccato dal batterio del salmonella. Il probabile contagio e la conseguenze possibile infezione della salmonellosi dunque, è il motivo per il quale il prodotto in questione è stato richiamato con urgenza. Si tratta di una specie batterica, che vive nell’intestino di uomini e animali, nel suolo e nelle falde acquifere e che può causare nausea diarrea e dolori all’addome, gastroenteriti, e nei casi più gravi anche setticemia.

A essere improvvisamente ritirate sono state le confezioni di uova dei marchi Lactis, Cascina Italia, Latteria Chiuro, Gesco, Amadori, Conad percorso qualità, Del campo. I lotti sono tutti indicati nel comunicato pubblicato dal Ministero della Salute e sul sito il fattoalimentare.it, da consultare per verificare con esattezza i prodotti compromessi. Riportiamo di seguito i lotti oggetto del richiamo.

Delizie dal sole L:4501159926, L:4679409926, L:4700629926, L:4832759926, L:4282789926.

L:4501159926, L:4679409926, L:4700629926, L:4832759926, L:4282789926. Lactis 4679409926.

4679409926. Cascina Italia 4736619926.

4736619926. Gesco 4832759926, 4282789926, 4501159926, 4700629926 e 4736619926.

4832759926, 4282789926, 4501159926, 4700629926 e 4736619926. Latteria Chiuro 4736619926 e 4282789926.

4736619926 e 4282789926. Amadori 736619926, 4832759926, 4679409926, 4179019926 e 4282789926.

736619926, 4832759926, 4679409926, 4179019926 e 4282789926. Amadori Qualità 10+ 4501159926.

4501159926. Del campo 4679409926.

4679409926. Conad percorso qualità 4700609926, 4832759926, 4501159926, 4736619926, 4282789926, 4736619926, 4700609926.