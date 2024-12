Supermercati, solo qui CONVIENE davvero fare la spesa | Fai scorte per le cene festive: te la cavi con 30 euro

Ecco quali sono gli unici supermercati dove conviene fare la spesa alimentare, lascia perdere tutti gli altri.

Qui il risparmio e la convenienza sono assicurati. Evita gli altri negozi della città se non vuoi restare al verde.

Gli esperti del settore sanno quali sono i punti vendita in cui è preferibile acquistare i prodotti per la casa, la cura della persona e generi alimentari.

Se non vuoi sborsare un occhio della fronte per riempire il carrello, ma vuoi anche essere certo di portare in casa solo alimenti e prodotti di qualità garantita, allora devi andare in uno di questi supermercati.

In questi supermercati spendi la metà: gli esperti hanno svelato la lista definitiva degli store della grande distribuzione organizzata.

Supermercati, gli store dove conviene fare la spesa

Fare la spesa alimentare è un’esigenza di tutti ma è anche una delle voci che pesano di più sul budget famigliare. Acquistare beni di prima necessità è un gesto quotidiano e spesso per cercare di spendere di meno le famiglie italiane si recano presso i discount, ma non solo. Infatti vanno anche nei grandi centri specializzati in vendita di articoli per la casa, prodotti per la pulizia degli ambienti domestici e per la cura della persona, cibi freschi e confezionati. Un modo per provare a risparmiare è quello di seguire le offerte o le promozioni e anche sapere quali sono i punti vendita della grande distribuzione organizzata più convenienti è utile a evitare di spendere più del dovuto.

L’associazione dei consumatori Altroconsumo ha analizzato attentamente i prodotti dei maggiori supermercati presenti sul territorio nazionale e ha stilato una lista dei negozi in cui si spende di meno. Dunque per fortuna è possibile dare un’occhiata ai punti vendita in cui conviene fare la spesa, prima di dirigersi verso il solito supermercato sotto casa e spendere di più per riempire il carrello. Vediamo che cosa è emerso dallo studio di Altroconsumo.

I punti vendita della grande distribuzione organizzata più convenienti d’Italia

Con il tasso di inflazione alle stelle e il conseguente aumento del costo della vita, che per sembra non arrestarsi, tutti i cittadini che vivono da nord a sud del Bel Paese, cercano di fare attenzione a comprare cibo, detersivi, strumenti indispensabili per la casa negli store con i prezzi più bassi.

La lista dei supermercati più convenienti d’Italia menziona ben 15 diversi brand, in cui fare la spesa vuol dire risparmiare e, al tempo stesso, essere certi di trovare referenze di qualità garantita. Ecco i nomi della top ten della convenienza, secondo la recente indagine di Altroconsumo: Famila Superstore, Conad, Pam, Conad Superstore, Coop, Eurospar, Esselunga, Ipercoop, Spazio Conad, Interspar, Tigre, Esselunga Superstore, Carrefour, Bennet, Carrefour Market.