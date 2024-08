Superstrada Rieti-Terni, torna in funzione l’Autovelox al km 75.880

A partire da giovedì 8 agosto, gli automobilisti che percorrono la Rieti-Terni dovranno prestare particolare attenzione alla propria velocità. La Polizia Locale del Comune di Rieti ha annunciato la riattivazione della postazione di rilevazione della velocità situata al km 75.880 di questa importante arteria stradale.

Questa decisione segue la recente riapertura al traffico della Galleria Colle Giardino in direzione Roma da parte di Anas, che era stata chiusa per lavori di manutenzione. La postazione di autovelox, che era stata disattivata nel novembre 2023, torna ora in funzione per garantire la sicurezza degli automobilisti.

Guidare rispettando il codice della strada

La Polizia Locale ricorda che il limite di velocità nel tratto di strada in questione è di 70 km/h. È fondamentale che tutti i conducenti rispettino questo limite per evitare sanzioni, ma soprattutto per garantire la propria sicurezza e quella degli altri utenti della strada. La presenza dell’autovelox ha infatti l’obiettivo di dissuadere gli automobilisti da comportamenti pericolosi, come l’eccesso di velocità, che possono causare incidenti gravi.

Le autorità locali raccomandano a tutti di guidare con prudenza, rispettando sempre il codice della strada e prestando particolare attenzione ai limiti di velocità. La sicurezza stradale è una priorità assoluta e la collaborazione di ogni singolo automobilista è essenziale per mantenere le nostre strade sicure.

Riapertura Galleria Colle Giardino

Con la riattivazione dell’autovelox, la Polizia Locale intende non solo far rispettare le regole, ma anche sensibilizzare i cittadini sull’importanza della guida responsabile. Ogni automobilista è chiamato a contribuire a un traffico più sicuro e scorrevole, riducendo il rischio di incidenti e migliorando la qualità della vita di tutti.

La Galleria Colle Giardino è un punto nevralgico per la circolazione verso Roma, e la riapertura al traffico rappresenta una notizia positiva per tutti coloro che quotidianamente percorrono la Rieti-Terni. Tuttavia, è essenziale che questa riapertura avvenga nel rispetto delle norme di sicurezza stradale.