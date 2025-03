Superstrada Sora-Avezzano, Di Stefano sollecita la realizzazione delle Barriere di protezione nei pressi del cavalcavia per evitare “gesti estremi”

La sicurezza stradale è un tema sempre più centrale nelle politiche pubbliche, e un esempio lampante di questo impegno arriva dalla Provincia di Frosinone. Il Presidente Luca Di Stefano ha infatti recentemente scritto una lettera al dott. Marco Moladori, responsabile della Struttura territoriale dell’Anas Lazio, per sollecitare un intervento urgente finalizzato all’innalzamento delle barriere di protezione lungo la Superstrada Sora-Avezzano, in particolare nei pressi del cavalcavia vicino allo svincolo “Sora Centro”.

Questo appello non è una novità, poiché già lo scorso luglio Di Stefano aveva sollecitato un intervento simile. Tuttavia, la questione è tornata al centro dell’attenzione a seguito di due tragici incidenti che hanno segnato il territorio, entrambi legati a casi di suicidio lungo quel tratto stradale. Un fenomeno drammatico, che il Presidente ha voluto sottolineare, evidenziando come questi eventi tragici non possano passare inosservati e come sia fondamentale intervenire prontamente per evitare il ripetersi di simili tragedie.

Nella sua comunicazione, Luca Di Stefano ha espresso una riflessione che va oltre la mera sicurezza stradale. Le sue parole pongono in evidenza la necessità di creare un ambiente protettivo per chi si trova a vivere momenti di crisi. L’innalzamento delle barriere di protezione, secondo Di Stefano, non solo potrebbe limitare i rischi di incidenti, ma potrebbe anche fungere da deterrente per evitare gesti estremi da parte di persone in difficoltà. “Queste barriere, se adeguatamente rialzate, potrebbero contribuire a salvare delle vite”, ha dichiarato il Presidente, mettendo in luce l’importanza di una visione globale della sicurezza, che include non solo la protezione fisica ma anche quella psicologica.

Un altro aspetto fondamentale evidenziato nel comunicato riguarda la necessità di una valutazione tecnica accurata e tempestiva. Di Stefano ha infatti chiesto che l’Anas avvii quanto prima uno studio per comprendere le modalità di attuazione dell’intervento, ribadendo la priorità di tutelare i cittadini che ogni giorno percorrono quella strada. La sicurezza, sottolinea il Presidente, deve essere una priorità assoluta.

Questo intervento non solo risponde a una necessità di sicurezza, ma rappresenta anche un atto di sensibilità nei confronti di chi sta attraversando momenti difficili. La proposta di Di Stefano può essere vista come un esempio di come la politica locale possa rispondere a situazioni delicate, cercando di prevenire danni maggiori, non solo fisici, ma anche psicologici.

L’auspicio è che l’Anas possa prendere in considerazione con urgenza la richiesta, dando risposta positiva alla sollecitazione del Presidente della Provincia di Frosinone, affinché la Superstrada Sora-Avezzano diventi non solo un tratto di strada più sicuro, ma anche un simbolo di attenzione e rispetto per la vita di ogni persona che lo percorre.

*Foto dal sito parcoabruzzo.it

© Riproduzione riservata