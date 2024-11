Supplì al TELEFONO, sono la specialità del Lazio che imitano in tutto il mondo | Questa è l’unica ricetta ORIGINALE: è semplicissima

Svelata finalmente la ricetta di supplì al telefono. Imparala subito, così farai felici i bambini e gli amici.

Questa preparazione salata è un’autentica leccornia. Nessuno può resistere al gusto della mozzarella filante!

Il loro cuore caldo e tenero avvolge il palato, per un peccato di gola a cui è impossibile dire di no.

Allaccia il grembiule, non serve essere cuochi provetti: ora puoi farli anche da solo a casa, seguendo le indicazioni preziose degli esperti di cucina.

Se vuoi sapere come preparare i supplì al telefono nel rispetto della tradizione, sei nel posto giusto. Stiamo per svelarti, passo dopo passo, come realizzare la ricetta più golosa della cucina laziale.

Supplì al telefono, come farli in casa per un risultato formidabile

Di certo avrai mangiato più di una volta i buonissimi supplì al telefono. Si tratta di un antipasto sfizioso che può precedere una cena o un pranzo, fungendo da appetizer o da portata principale degli aperitivi con gli amici o le feste in famiglia. Il supplì al telefono ha un gusto unico e deciso, a cui è davvero impossibile resistere.

Nessuno riesce a dire di no alla loro fragranza e morbidezza e al gusto appetitoso e inconfondibile. Non tutti però sanno come ottenere un’impanatura dorata e croccante e un ripieno soffice e filante, come il filo di un vecchio telefono. Scopri come realizzarli in casa senza anche se non sei uno chef.

La ricetta per renderli croccanti fuori e con un cuore filante dentro

Se vuoi preparare i supplì al telefono, segui il procedimento indicato su www.misya.info e procurati subito questi ingredienti: 250 grammi di riso, mezza cipolla, 150 grammi di carne macinata di vitello, mezza tazzina di vino bianco, 300 ml di passata di pomodoro, 400 ml di brodo vegetale, 150 grammi di mozzarella, olio di semi per friggere, un uovo, un po’ di pangrattato, un cucchiaio di parmigiano grattugiato, una noce di burro e del sale. Ora non resta che preparare i tuoi supplì al telefono.

Per prima cosa occorre tritare la cipolla e farla appassire in una padella con l’olio, poi aggiungere la carne macinata e farla rosolare qualche minuto. Dopo di che occorre sfumare con il vino. A questo punto basta aggiungere sale, passata di pomodoro e far cuocere il sugo per un’ora a fiamma bassa. Ora basta aggiungere il riso direttamente nel sugo e farlo cuocere, aggiungendo il brodo caldo un po’ alla volta. Come si fa con i risotti, man mano che il riso assorbe il brodo, se ne aggiunge un altro mestolo. Alla fine unisci il parmigiano nel burro e manteca per bene. A questo punto occorre far raffreddare il riso.

Una volta che si sarà raffreddato, bisogna formare delle polpette e all’interno di ciascuna di esse inserire un pezzettino di mozzarella. Poi chiudere ogni supplì e ripassarlo nelle uova e nel pangrattato. Ora i supplì sono pronti per essere fitti e vanno cotti in abbondante olio bollente. A questo punto i tuoi supplì al telefono sono pronti.