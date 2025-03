Sutri, autobus a fuoco: fiamme distruggono il mezzo, tanta paura ma nessun ferito tra i passeggeri

Un incendio ha completamente distrutto un autobus della linea extraurbana a Sutri, in provincia di Viterbo, nel pomeriggio del 24 marzo 2025. L’incidente è avvenuto intorno alle 15.00, lungo la strada provinciale Rocca Romana. Fortunatamente, grazie alla prontezza dell’autista, nessuno dei passeggeri è rimasto ferito.

Il veicolo, mentre percorreva la strada, ha improvvisamente preso fuoco, costringendo l’autista a fermare l’autobus sul ciglio della strada. Il conducente ha subito messo in atto le procedure di sicurezza, facendo scendere tempestivamente tutti i passeggeri dal mezzo. Prima che le fiamme avvolgessero completamente l’autobus, i passeggeri sono stati trasferiti su un mezzo sostitutivo per proseguire il viaggio.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i Vigili del Fuoco di Civita Castellana, supportati da un’Autobotte proveniente dalla sede centrale di Viterbo. Il rogo ha distrutto completamente l’autobus, ma grazie all’intervento tempestivo dei soccorritori, non si sono registrati feriti.

Le cause dell’incendio non sono ancora state accertate e sono oggetto di indagini da parte delle autorità competenti. Carabinieri e Polizia Locale hanno provveduto a effettuare i rilievi del caso per determinare l’origine delle fiamme e garantire la sicurezza nell’area interessata.

L’incidente ha generato molta paura tra i passeggeri, ma l’intervento rapido dell’autista e dei soccorritori ha evitato che la situazione si complicasse ulteriormente. Al momento, si attende l’esito delle indagini per chiarire le circostanze dell’incidente e verificare eventuali responsabilità.

