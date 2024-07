Svolta patenti, scatta l’allarme per gli anziani | Da questa età in poi sono problemi

L’allarme è serio, il problema della patente è concreto: attenti agli anziani

In molte città italiane, la patente è necessaria per muoversi in autonomia. Alcune metropoli come Milano offrono un servizio di trasporto pubblico capillare ed efficiente, che quindi consente ai giovanissimi e a chi non ha la patente di muoversi agilmente da una parte all’altra della città. Altre metropoli, però, non hanno la stessa fortuna e senza patente è davvero difficile essere autonomi.

In queste zone, quindi, non appena si compiono i 18 anni la patente è uno dei primi traguardi che si vogliono raggiungere. Prima con la teoria e poi con la pratica, quando si ottiene la tanto agognata licenza di guida finalmente si ha la possibilità di muoversi in lungo e in largo senza dover dipendere per forza dagli altri.

Oggi, però, parliamo di un problema importante che riguarda la licenza di guida per chi ha una certa età. Invecchiando, infatti, subentrano tutta una serie di problemi che potrebbero costringere gli anziani ad abbandonare la propria patente: ecco perché.

Attento alla tua patente quando invecchi: cosa succede

La patente necessaria per guidare l’automobile è la patente B, la cui validità varia a seconda dell’età che si ha. Dai 18 e fino ai 50 anni, infatti, è da rinnovare ogni dieci anni: vi consigliamo di avviare il rinnovo prima dell’effettiva scadenza, così che non si rischi di trovarsi senza licenza di guida anche solo per qualche giorno. A partire dai 51 anni e fino al compimento dei 70 anni, però, la validità scende a cinque anni: è quindi questa la periodicità con cui va rinnovata. Man mano che l’età sale, diminuisce il tempo di validità della licenza di guida: è di tre anni tra i 71 e gli 80 anni d’età e infine è di due anni se si hanno più di 80 anni.

Per rinnovare la patente ci si può recare in una scuola guida, in una delegazione ACI o presso la Motorizzazione Civile. Qui ci si dovrà sottoporre a un esame della vista che verifichi la visione crepuscolare, la sensibilità al contrasto, la sensibilità all’abbagliamento e il tempo di recupero dopo l’abbagliamento.

Cosa serve per il rinnovo della patente

Quando ci si reca al rinnovo della patente, si deve portare con sé il codice fiscale, un documento d’identità, la patente scaduta o in scadenza, due fototessere e l’attestazione del versamento di 10 euro sul c/c 9001 e di 16 euro sul c/c 4028.

Se la visita ha esito positivo, il medico rilascerà al conducente la Certificazione della conferma della validità del rinnovo e la patente verrà inviata a casa del cittadino entro 15 giorni dalla data della visita medica.