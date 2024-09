Svuota i cassetti e cerca questa moneta | 1200€ in cambio di 100 lire: guarda solo l’anno di stampa

Se trovi questa moneta diventi ricco in una manciata di secondi: comincia a rovistare in tutti i cassetti.

Controlla subito nel tuo vecchio portafogli, nelle borse che non usi più e nelle tasche dei pantaloni e dei cappotti. Potresti cambiare vita.

Una sola di queste monete vale migliaia di euro. Cercala in casa e nei posti più remoti e se riesci a trovarla, mettila in vendita immediatamente.

La moneta in questione non ha il valore che vedi impresso sulla sua superficie, in realtà vale molto di più.

Moneta rara, questo vecchio pezzo in Lire può farti diventare milionario

Molte delle monete rare sono dei veri e propri tesori e non occorre essere un numismatico o un esperto per sapere che possono valere una fortuna. Non tutti sanno però che anche parecchie delle nostre vecchie Lire possono rappresentare un patrimonio. Alle Lire sono affezionati tutti coloro che sono nati negli decenni passati e più di preciso fino all’inizio dei ’90, perché si tratta delle monete che hanno usato fino alla loro età adulta o fino alla loro adolescenza. Nel 2002 infatti, l’Italia ha adottato la moneta unica europea e con l’avvento dell’Euro le Lire sono scomparse, o meglio, sono rimaste solo tra i ricordi, o nei cassetti dei nostalgici.

Bene, a quanto pare è arrivato il momento di tirarle fuori, perché alcune possono essere rivendute a prezzo d’oro, anche se d’oro non sono. Vediamo quelle che valgono di più e quelle più quotate sul mercato, ovvero le monete che gli estimatori sono disposti ad acquistare anche a diverse migliaia di euro.

Le monete da rivendere a migliaia di euro

La prima moneta coniata dalla Repubblica Italiana dal valore di 5 lire, ovvero le 5 lire del 1946 possono essere messe in vendita a 1.000 euro. Alcune delle vecchie monete con impressa l’immagine di un ulivo da un lato e il cavallo alato dall’altro possono valere un patrimonio. Si tratta delle 10 lire del 1948, che possono anche valere fino a 4.000 euro. Le 10 lire del 1946 possono valere fino a 6.000 euro. Le 100 lire del 1955 possono essere tranquillamente vendute a 1.200 euro. La moneta da 1 Lira del 1947, rappresentante una figura femminile da un lato e dall’altra un’arancia appesa ad un ramo dall’altro può tranquillamente valere 1.300 euro. Le 2 lire del 1949, quelle con la spiga di grano da un lato e dall’altro lato l’uomo con l’aratro valgono ben 2.000 euro.

Insomma. è il caso di rovistare nei vecchi salvadanai, nei cassetti e negli angoli più remoti della casa o in soffitta per poter racimolare un bel po’ di denaro e disfarsi di vecchie monete italiane ormai in disuso.