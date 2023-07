Tadic lascia l’Ajax dopo 5 anni, è ufficiale

(Adnkronos) –

Dusan Tadic ha lasciato l'Ajax con effetto immediato dopo che il club ha accettato la richiesta del capitano di rescindere il suo attuale contratto valido fino alla metà del 2024. L'Ajax aveva rilevato Tadic dalla squadra inglese del Southampton nel 2018. Nella sua prima stagione sotto la guida dell'allenatore Erik ten Hag, l'Ajax ha vinto il campionato e la coppa nazionale, arrivando alle semifinali della Champions League. In totale, il 34enne serbo ha vinto tre campionati olandesi con l'Ajax (2019, 2021, 2022) e due Coppe d'Olanda (2019, 2021). Inoltre, ha ricevuto il premio di giocatore olandese dell'anno nella sua prima stagione.

Tadic ha giocato 241 partite con l'Ajax, in cui ha segnato 105 gol, con 112 assist. La sua ultima stagione non ha avuto successo. Sotto il successore di Ten Hag Alfred Schreuder e successivamente John Heitinga, l'Ajax non ha vinto nulla e ha concluso con un deludente terzo posto in Eredivisie. Prima dell'inizio della nuova stagione con il nuovo allenatore Maurice Steijn, Tadic ha chiesto un incontro con il direttore tecnico Sven Mislintat, in cui ha chiesto la risoluzione del suo contratto. "La decisione di lasciare il club è stata molto difficile da prendere", ha detto Tadic in un comunicato stampa dell'Ajax. "Tuttavia, credo che questo sia il momento giusto. Penso che sia giusto non solo per me, ma anche per il club ricominciare da capo. Questo non è un addio definitivo per quanto mi riguarda. Sarò per sempre un giocatore dell'Ajax e spero di tornare presto ad Amsterdam, in un ruolo diverso da allenatore".

