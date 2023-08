Taiwan, Cina protesta con Usa per consegna armi: “Seria minaccia alla pace”

(Adnkronos) – La Cina protesta con gli Stati Uniti per il nuovo pacchetto di armi a Taiwan del valore di 345 milioni di dollari. Un portavoce del ministero della Difesa di Pechino ne ha parlato come di "una seria minaccia alla pace e alla stabilità nella regione", accusando ancora una volta Washington di "interferenza brutale negli affari interni della Cina". "La questione taiwanese riguarda gli interessi fondamentali della Cina ed è una linea rossa che non può essere superata nelle relazioni tra Stati Uniti e Cina", ha ammonito Tan Kefei, che ha esortato Washington a fermare ogni "collusione militare" con Taiwan, che Pechino considera una provincia "ribelle" e vorrebbe riunire alla madrepatria. —internazionale/[email protected] (Web Info)

