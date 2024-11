Tappeto, lo hai sempre lavato nel modo PEGGIORE | Questo è l’unico rimedio valido: sei ancora in tempo per rivitalizzarlo

Puoi lavare il tuo tappeto in maniera impeccabile solo utilizzando questo rimedio. Dimentica tutti i metodi utilizzati in precedenza, solo questo è quello giusto.

Il lavaggio dei tappeti è considerata da molti un’operazione rognosa, soprattutto con le temperature in discesa quando l’asciugatura richiede più tempo.

Con le piogge frequenti e l‘umidità in eccesso, per asciugarsi alla perfezione, i tappeti potrebbero impiegare anche più giorni. L’alternativa potrebbe essere la lavatrice e l’asciugatrice, ma non sempre il risultato è quello sperato.

Tuttavia, per ottenere dei tappeti belli ed igienizzati, si possono mettere in pratica alcuni semplici ma efficaci consigli. In questo modo questa faticosa faccenda domestica diventerà meno faticosa.

Scopriamo allora come poterci sbarazzare dallo sporco e polvere dai tappi definitivamente. Nei prossimi paragrafi tutti i dettagli.

Con questo metodo lavare i tappeti non sarà più un problema

I tappeti riescono a dare un tocco in più alla nostra casa, per questo sono molto amati e presenti nella maggior parte delle abitazioni. In commercio vi sono davvero tantissimi modelli e colori ognuno con una propria peculiarità: a pelo lungo o corto, colorati o a tinta unita, moderni, vintage, etnici, persiani e chi più ne ha più ne metta. Tutte le tipologie però, richiedono massima cura e attenzione o potrebbero rovinarsi o sbiadirsi in poco tempo.

Per riuscire a mantenere i propri tappeti sempre come nuovi, una regola importantissima è quella di lavarli regolarmente. In generale, basta passarli velocemente con l’aspirapolvere o con il battitappeti un paio di volte alla settimana e già si è a metà dell’opera. Ogni sei mesi, invece, occorre svolgere una pulizia più approfondita.

Un metodo infallibile per lavare i tappeti

Chi non ha intenzione di utilizzare lavatrice e asciugatrice, nonostante ci si trovi in inverno, questo metodo può essere davvero d’aiuto. Nel caso di tappeto persiano o comunque pregiato, è consigliabile evitare di usare prodotti chimici e di sbattere il tappeto, affinché non si rovinino le fibre. Detto questo, si può passare l’aspirapolvere a velocità minima, utilizzando una spazzola con beccuccio adatto a tessuti e tappeti. Bisognerà poi sfregare in modo delicato la superficie con un panno inumidito in una soluzione fatta con un litro di acqua fredda, mezzo bicchiere di aceto e qualche goccia di sapone neutro. Importante è ricordarsi di procedere sempre nella direzione del pelo. Infine, con un panno imbevuto solo di acqua si può risciacquare per eliminare eventuali residui di aceto e lascia asciugare il tappeto in casa, capovolgendo di tanto in tanto.

In alternativa, si può cospargere il tappeto con del bicarbonato di sodio o della farina di mais, lasciare agire il tutto per qualche ora e poi passare l’aspirapolvere. Per rimuovere le macchie più difficili conviene applicare un mix di aceto, sale e bicarbonato. Oppure si può preparare una miscela a base di ammoniaca e acqua, nella proporzione di un cucchiaio ogni 3 litri.