Tappezzeria auto, da oggi non devi più spendere un euro | Pulizia fai da te a costo zero: fai così e torna come nuova

Basta spendere mezzo stipendio per la macchina: risparmia sulla pulizia della tappezzeria dell’auto con questo trucco geniale.

Se ogni volta che porti il tuo veicolo in autolavaggio ti ritrovi con il portafogli svuotato, allora è il caso di scoprire il metodo efficace che ti permette di dimezzare le spese.

Dì addio al carrozziere e provvedi da solo al lavaggio della tappezzeria auto senza sprecare denaro. Esiste un modo infallibile e poco costoso per far splendere tutto l’abitacolo.

Non serve troppo olio di gomito, basta conoscere il segreto che tanti automobilisti mettono in pratica da anni per evitare di sborsare centinaia di euro all’anno per tenere la macchina pulita e profumata: ecco come si fa.

Tappezzeria auto, il metodo per dimezzare le spese per il lavaggio

La pulizia degli interni dell’auto è senza dubbio un’operazione fondamentale per mantenere il veicolo in buono stato, per evitare di accumulare residui di cibo, sporcizia e polvere e fare in modo sediolini e tappetini non assorbano cattivi odori. Per far sì che la macchina, che si usa tutti i giorni, continui a essere sempre un piccolo ambiente accogliente e confortevole, come quando è stata acquistata, generalmente la pulizia della tappezzeria auto viene affidata a esperti del settore, che, chiaramente, si occupano di pulire il veicoli con strumenti professionali. Tuttavia, portare spesso l’automobile all’autolavaggio può avere dei costi molto elevati.

Per questa ragione, in tanti hanno adottato dei metodi fai da te, che si sono dimostrati efficaci, economici e semplici da mettere in pratica. Il risultato è una tappezzeria auto pulita e profumata e un risparmio notevole. Se vuoi dimezzare i costi del lavaggio degli interni della tua macchina ma, al tempo stesso, vuoi vederli brillare come quando la porti all’autolavaggio, segui i consigli degli automobilisti che hanno risolto il problema dei dispendiosi servizi di pulizia professionale della loro autovettura.

Il segreto fai da te economico ed efficace per far brillare gli interni di qualsiasi veicolo

Gli interni dell’auto possono essere puliti alla perfezione con i vecchi e cari rimedi della nonna, tra i quali c’è, senza dubbio, anche l’utilizzo del bicarbonato di sodio, formidabile disinfettante, unito all’aceto, dal potere sgrassante. Per sfruttare questi ingredienti, che di certo hai già in casa, procurati una bacinella o un secchio e riempilo con acqua calda, aceto, due cucchiaini di bicarbonato di sodio e un cucchiaio di sapone liquido per piatti. Poi con una spazzola a setole morbide, utilizza questa soluzione per igienizzare i sedili, i tappetini e tutta la tappezzeria auto.

Se nel veicolo ci sono macchie d’olio, spargi sugli aloni del sale da cucina e lascia in posa per circa 10 minuti. Poi rimuovi il sale con una spazzola morbida e vedrai che, grazie alla capacità del sale di assorbire il grasso, spariranno del tutto.