Tar sulla discarica di Cerreto, Roccasecca annuncia il ricorso: “Difenderemo il modello rifiuti zero”

La decisione del Tar sulla vicenda della discarica di Cerreto non chiude il confronto istituzionale. Il Comune di Roccasecca (Fr) ha annunciato che presenterà ricorso al Consiglio di Stato, ribadendo la volontà di proseguire la propria azione a tutela del territorio e di un modello di gestione dei rifiuti che, secondo i dati più recenti, ha raggiunto l’obiettivo di azzerare i conferimenti in discarica. Una presa di posizione che riporta al centro del dibattito uno dei temi più rilevanti per l’intera provincia di Frosinone.

La decisione del Tar e la risposta dell’amministrazione comunale

L’amministrazione comunale ha preso atto della pronuncia del Tribunale Amministrativo, dichiarando di rispettarne il contenuto pur senza condividerne gli effetti. Per questo motivo è stata già annunciata l’intenzione di proseguire il percorso giudiziario davanti al Consiglio di Stato, ultimo grado della giustizia amministrativa.

La scelta si inserisce in una vicenda che negli anni ha rappresentato uno dei principali fronti di confronto per il territorio. La discarica di Cerreto, frazione del Comune di Roccasecca, è stata al centro di una lunga stagione di contestazioni, ricorsi e iniziative amministrative che hanno coinvolto istituzioni, associazioni e cittadini. Proprio per questa ragione il Comune considera il nuovo passaggio giudiziario come una tappa ulteriore di un percorso già affrontato in passato. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

L’amministrazione richiama infatti il risultato ottenuto con la chiusura dell’impianto avvenuta nel 2022, considerata una svolta storica per l’area. Da qui la convinzione che una decisione sfavorevole non rappresenti un motivo sufficiente per interrompere una linea politica e amministrativa portata avanti negli anni. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Il sistema provinciale che punta ad azzerare i conferimenti in discarica

Nel dibattito si inserisce anche il tema della gestione dei rifiuti in provincia di Frosinone. Nei giorni scorsi il Comune di Roccasecca ha trasmesso le proprie osservazioni sul Piano regionale dei rifiuti 2026-2031, documento destinato a definire la programmazione del settore nei prossimi anni.

Al centro delle osservazioni vi è il risultato raggiunto nel 2025 dal sistema provinciale, che avrebbe consentito di arrivare all’obiettivo dei rifiuti zero conferiti in discarica. Un dato che viene indicato come la dimostrazione concreta dell’efficacia del modello adottato sul territorio.

Secondo questa impostazione, il ciclo dei rifiuti locale si fonda su una combinazione di trattamento, recupero di materia, riciclo e valorizzazione energetica capace di limitare fino ad annullare il ricorso alle discariche. Un approccio che negli ultimi anni ha assunto un peso crescente nelle strategie ambientali europee e nazionali, orientate a ridurre il conferimento finale e ad aumentare il recupero delle risorse contenute nei rifiuti.

Le osservazioni al Piano rifiuti della Regione Lazio

Le osservazioni presentate dal Comune non si limitano agli aspetti tecnici. Il documento contiene una valutazione più ampia sul futuro della pianificazione regionale e sulla necessità di tenere conto delle esperienze maturate nei singoli territori.

Nella stesura delle proposte sono stati recepiti anche contributi provenienti dal mondo ambientalista, con l’obiettivo di costruire una posizione condivisa su alcuni temi ritenuti strategici. L’intento dichiarato è quello di evidenziare come la provincia di Frosinone abbia sviluppato nel tempo un sistema in grado di raggiungere risultati significativi senza fare affidamento sulle discariche come soluzione ordinaria. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

La questione assume una rilevanza particolare perché il nuovo Piano regionale dovrà stabilire gli indirizzi dei prossimi anni, individuando impianti, fabbisogni e criteri di autosufficienza territoriale. In questo scenario, il caso Roccasecca diventa anche un elemento di riflessione sul modello di gestione più adatto per il Lazio.

Il futuro della vicenda e il confronto che continua

Il ricorso al Consiglio di Stato apre ora una nuova fase. I tempi della giustizia amministrativa determineranno il calendario dei prossimi passaggi, mentre sul piano politico e istituzionale continuerà il confronto sul ruolo delle discariche nel ciclo dei rifiuti.

Per Roccasecca la partita non riguarda soltanto la vicenda di Cerreto, ma investe una visione più ampia legata alla tutela ambientale e alla programmazione futura della provincia di Frosinone. L’amministrazione sostiene che il territorio abbia dimostrato di poter gestire i rifiuti attraverso strumenti diversi dal conferimento in discarica e ritiene che questo patrimonio di esperienza debba essere preservato.

Il confronto resta aperto e coinvolge temi che vanno oltre i confini comunali: la sostenibilità del sistema impiantistico, la pianificazione regionale, la riduzione dell’impatto ambientale e la capacità dei territori di raggiungere livelli sempre più elevati di recupero e trattamento dei rifiuti. Su questi aspetti si giocherà una parte importante delle scelte future del Lazio.