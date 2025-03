Tari. Latina, raccolta rifiuti “porta a porta”: costi alle stelle per le famiglie e riduzione dei passaggi

La raccolta dei rifiuti “porta a porta” a Latina è al centro di una dura contestazione da parte dell’associazione CODICI (Centro per i Diritti dei Cittadini). Secondo l’associazione, il servizio non solo presenta gravi inefficienze, ma comporta anche costi esorbitanti per i cittadini, senza alcun beneficio tangibile.

Costi nascosti e disagi per le famiglie

CODICI denuncia i “costi nascosti” del sistema, come la pulizia e la disinfezione dei mastelli, spesso esposti alle intemperie e presi di mira dagli animali.

L’associazione stima che questi costi possano raggiungere i 550 euro all’anno per famiglia. Inoltre, molte famiglie, soprattutto quelle che vivono in appartamenti piccoli e senza balconi, si trovano a dover rinunciare a spazi vitali per posizionare i mastelli. Un paradosso, secondo CODICI, è che la TARI viene calcolata anche sulla superficie occupata dai mastelli, senza alcuna decurtazione.

Aumento delle tariffe e riduzione dei passaggi



A fronte di un servizio già insoddisfacente, i cittadini dovranno ora affrontare un aumento del 20% della tariffa e una riduzione dei passaggi di raccolta, sia per la frazione umida che per il secco non riciclabile. CODICI critica duramente queste scelte, sottolineando che l’aumento delle tariffe colpisce soprattutto le famiglie più povere e numerose, mentre la riduzione dei passaggi comporta gravi disagi igienici, soprattutto nei mesi estivi.

Secondo CODICI, il sistema “porta a porta” si è rivelato un fallimento, con costi in costante aumento e nessun risparmio per i cittadini. L’associazione chiede all’amministrazione comunale di Latina di riconsiderare al più presto la metodologia di raccolta dei rifiuti, prendendo esempio da realtà virtuose.

Appello per una città più pulita e dignitosa

CODICI lancia anche un appello al management di ABC per la sostituzione dei cassonetti verdi malridotti, che deturpano l’aspetto della città.

L’associazione auspica un cambio di rotta, per offrire ai cittadini di Latina un servizio di raccolta rifiuti efficiente, economico e rispettoso dell’ambiente.

Antonio Bottoni, responsabile provinciale di Latina – Associazione CO.DI.CI. (“Centro per i Diritti dei Cittadini”)



