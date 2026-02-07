Tarquinia, esondano i fiumi Mignone e Marta: i Vigili del Fuoco salvano tre persone e due cani

A Tarquinia, nel Viterbese, l’acqua ha chiuso ogni via di uscita e ha trasformato alcune abitazioni in piccole isole. Questa mattina, sabato 7 febbraio 2026, alle foci dei fiumi Marta e Mignone esondati per le forti piogge dei giorni scorsi, una squadra specializzata dei vigili del fuoco è intervenuta per mettere in salvo tre persone e due cani, rimasti bloccati in casa con l’acqua tutto intorno. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Esondazione a Tarquinia, soccorsi nelle case circondate dall’acqua

L'intervento è stato effettuato dal nucleo speleo-alpino-fluviale di Viterbo, un reparto addestrato per operare in scenari complessi in ambiente acquatico. I "caschi rossi" hanno raggiunto la zona con mezzi da terra, poi hanno proseguito usando gommoni da rafting per arrivare alle abitazioni quasi sommerse e portare fuori le persone rimaste intrappolate.

Nucleo speleo-alpino-fluviale, squadra e mezzi impiegati nel salvataggio

Secondo quanto riferito, la squadra era composta da cinque vigili del fuoco ed era dotata di un fuoristrada, un autofurgone e due gommoni da rafting. Un assetto operativo pensato per muoversi rapidamente su strade rese difficili dal maltempo e, allo stesso tempo, per navigare in aree allagate dove l'auto non arriva e il passo a piedi diventa rischioso.

Piogge intense e corsi d’acqua fuori alveo, perché la zona è finita sott’acqua

Le tracimazioni di Marta e Mignone arrivano dopo precipitazioni insistenti che hanno messo sotto pressione canali, fossi e corsi d’acqua della Tuscia. Nelle aree prossime alle foci basta poco perché il livello salga, invada campi e raggiunga edifici bassi o isolati. In questi contesti l’acqua non è solo un ostacolo: può nascondere buche, detriti e correnti, rendendo pericoloso qualunque tentativo “fai da te” di uscire di casa o recuperare beni.

Tre persone e due cani in salvo, la priorità è stata l’evacuazione rapida

Una volta arrivati in prossimità delle abitazioni, i vigili del fuoco hanno proceduto all’evacuazione, dando priorità alla messa in sicurezza degli occupanti e degli animali domestici. È un dettaglio tutt’altro che secondario: quando un’abitazione viene circondata dall’acqua, lo stress cresce in pochi minuti e la presenza di animali può complicare le operazioni, soprattutto se spaventati o restii a muoversi.

L’esito positivo del soccorso ha evitato che l’isolamento si trasformasse in un’emergenza sanitaria o in un rischio maggiore con il calare della luce.

Monitoraggi e attenzione sul territorio: cosa succede dopo il salvataggio

Dopo la fase di soccorso, in situazioni di esondazione resta essenziale il monitoraggio: livelli dei fiumi, stabilità delle sponde, condizioni delle strade rurali, eventuali nuove aree isolate. Le verifiche servono anche a capire dove l’acqua ha depositato fango e materiali e dove potrebbero esserci danni strutturali.

Per i residenti, invece, il ritorno alla normalità passa dalla valutazione di sicurezza delle case, dalla pulizia e dal ripristino dei servizi essenziali, con la consapevolezza che il terreno saturo può rendere fragile anche ciò che sembrava solido.