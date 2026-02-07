MENU
Tarquinia, esondano i fiumi Mignone e Marta: i Vigili del Fuoco salvano tre persone e due cani

Una squadra specializzata dei vigili del fuoco è intervenuta per mettere in salvo tre persone e due cani, rimasti bloccati in casa con l’acqua tutto intorno
Di Redazione
Vigili del Fuoco, intervento nel corso di un alluvione
Vigili del Fuoco, intervento nel corso di un alluvione (Foto di repertorio)

A Tarquinia, nel Viterbese, l’acqua ha chiuso ogni via di uscita e ha trasformato alcune abitazioni in piccole isole. Questa mattina, sabato 7 febbraio 2026, alle foci dei fiumi Marta e Mignone esondati per le forti piogge dei giorni scorsi, una squadra specializzata dei vigili del fuoco è intervenuta per mettere in salvo tre persone e due cani, rimasti bloccati in casa con l’acqua tutto intorno.

Esondazione a Tarquinia, soccorsi nelle case circondate dall’acqua

L’intervento è stato effettuato dal nucleo speleo-alpino-fluviale di Viterbo, un reparto addestrato per operare in scenari complessi in ambiente acquatico. I “caschi rossi” hanno raggiunto la zona con mezzi da terra, poi hanno proseguito usando gommoni da rafting per arrivare alle abitazioni quasi sommerse e portare fuori le persone rimaste intrappolate.

Nucleo speleo-alpino-fluviale, squadra e mezzi impiegati nel salvataggio

Secondo quanto riferito, la squadra era composta da cinque vigili del fuoco ed era dotata di un fuoristrada, un autofurgone e due gommoni da rafting. Un assetto operativo pensato per muoversi rapidamente su strade rese difficili dal maltempo e, allo stesso tempo, per navigare in aree allagate dove l’auto non arriva e il passo a piedi diventa rischioso.

Piogge intense e corsi d’acqua fuori alveo, perché la zona è finita sott’acqua

Le tracimazioni di Marta e Mignone arrivano dopo precipitazioni insistenti che hanno messo sotto pressione canali, fossi e corsi d’acqua della Tuscia. Nelle aree prossime alle foci basta poco perché il livello salga, invada campi e raggiunga edifici bassi o isolati. In questi contesti l’acqua non è solo un ostacolo: può nascondere buche, detriti e correnti, rendendo pericoloso qualunque tentativo “fai da te” di uscire di casa o recuperare beni.

Tre persone e due cani in salvo, la priorità è stata l’evacuazione rapida

Una volta arrivati in prossimità delle abitazioni, i vigili del fuoco hanno proceduto all’evacuazione, dando priorità alla messa in sicurezza degli occupanti e degli animali domestici. È un dettaglio tutt’altro che secondario: quando un’abitazione viene circondata dall’acqua, lo stress cresce in pochi minuti e la presenza di animali può complicare le operazioni, soprattutto se spaventati o restii a muoversi.

L’esito positivo del soccorso ha evitato che l’isolamento si trasformasse in un’emergenza sanitaria o in un rischio maggiore con il calare della luce.

Monitoraggi e attenzione sul territorio: cosa succede dopo il salvataggio

Dopo la fase di soccorso, in situazioni di esondazione resta essenziale il monitoraggio: livelli dei fiumi, stabilità delle sponde, condizioni delle strade rurali, eventuali nuove aree isolate. Le verifiche servono anche a capire dove l’acqua ha depositato fango e materiali e dove potrebbero esserci danni strutturali.

Per i residenti, invece, il ritorno alla normalità passa dalla valutazione di sicurezza delle case, dalla pulizia e dal ripristino dei servizi essenziali, con la consapevolezza che il terreno saturo può rendere fragile anche ciò che sembrava solido.

© Riproduzione riservata
 
