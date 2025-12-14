Tarquinia, incendio al terzo piano in via Madre Teresa di Calcutta: anziana ustionata trasferita al Sant’Eugenio

Un incendio è divampato intorno alle 13 di domenica 14 dicembre in un appartamento di Tarquinia, in via Madre Teresa di Calcutta. Nell’alloggio si trovava una sola persona, una donna di 95 anni, madre della proprietaria e residente in città: ha riportato diverse ustioni ma è rimasta cosciente durante tutte le fasi dei soccorsi. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

La macchina dei soccorsi si è attivata rapidamente: sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Tarquinia, i sanitari del 118, Carabinieri e Polizia di Stato.

Tarquinia, incendio in via Madre Teresa di Calcutta: il rogo partito dalla zona giorno

Secondo una prima ricostruzione, l’incendio avrebbe avuto origine nella zona giorno dell’appartamento, situato al terzo piano di una palazzina. In pochi minuti il fumo e il calore avrebbero reso difficile restare in quell’area: la donna presente in casa, ustionata, ha cercato riparo spostandosi verso la zona notte, fino alla camera da letto, dove poi è stata raggiunta dai soccorritori.

È un dettaglio che aiuta a capire la dinamica dell’emergenza: davanti al pericolo la signora ha mantenuto lucidità sufficiente per allontanarsi dal punto in cui le fiamme stavano prendendo forza.

Tarquinia, incendio in appartamento: l’intervento dei Vigili del Fuoco e il salvataggio della donna

La squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Tarquinia è entrata nell’appartamento e ha individuato la donna nella camera da letto. L’anziana, come riferito, è rimasta cosciente per tutta la durata dell’intervento, condizione che ha facilitato le operazioni di assistenza e affidamento alle cure mediche. In azione cinque unità di personale, con un mezzo pesante e un fuoristrada, impegnati nel contenimento del rogo e nella messa in sicurezza dei locali. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Tarquinia, incendio e soccorsi: 118 in azione, trasferimento al Sant’Eugenio di Roma

Dopo il recupero all’interno dell’abitazione, la 95enne è stata affidata al personale sanitario del 118, che ha disposto il trasferimento in ospedale. La donna è stata trasportata al Sant’Eugenio di Roma per le cure necessarie legate alle ustioni riportate. La scelta della destinazione ospedaliera, in casi di questo tipo, risponde spesso alla necessità di garantire un’assistenza specialistica e percorsi clinici adeguati all’età della paziente e al quadro delle lesioni. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Tarquinia, incendio al terzo piano: forze dell’ordine sul posto e verifiche di sicurezza

Sul luogo dell’intervento erano presenti anche i Carabinieri e la Polizia di Stato, impegnati negli accertamenti e nel supporto alla gestione dell’emergenza. In situazioni simili, la presenza delle forze dell’ordine serve a garantire ordine, agevolare l’operatività dei soccorritori e raccogliere elementi utili per ricostruire le cause del rogo, sempre nel rispetto delle verifiche tecniche.

Tarquinia, incendio in via Madre Teresa di Calcutta: l’appartamento non ha danni strutturali

Dai riscontri effettuati, l’appartamento non avrebbe riportato danni strutturali. Resta però la necessità di ripristinare le condizioni di abitabilità, dopo i danni da fumo, calore e residui dell’incendio: soltanto al termine delle operazioni di ripulitura e messa a norma l’alloggio potrà tornare pienamente usufruibile.

Intanto, a Tarquinia, l’episodio riporta l’attenzione sul tema della sicurezza domestica, soprattutto quando in casa vive una persona molto anziana: basta un innesco nella zona giorno per trasformare una normale domenica in un’emergenza che richiede un intervento coordinato e tempestivo.