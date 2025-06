Teatro, “Malena e il Tango”: il fascino della nostalgia e della sensualità al Morrofestival

Quando il tango incontra la scena teatrale, il risultato non è mai banale. Lo sa bene Francesco Branchetti, regista dello spettacolo “Malena e il Tango”, che debutterà il 3 luglio al Morrofestival di Morrovalle, un evento che si preannuncia carico di passione, poesia e intensi chiaroscuri emotivi. Protagonista, nel ruolo di Malena, una straordinaria Maria Grazia Cucinotta, accompagnata da Oscar Bellomo e Claudia Pompili. La musica, cuore pulsante dello spettacolo, si fa voce e racconto di un sentimento che sfiora l’anima, portando il pubblico in un viaggio tra il desiderio e la malinconia, tra la bellezza struggente di un tango e la dolcezza della nostalgia.

Un Tango che parla al cuore

“Malena e il Tango” non è solo uno spettacolo teatrale, ma un’esperienza emotiva che vuole parlare direttamente al cuore dello spettatore. Con la penna di Gianvito Pulzone e la regia di Francesco Branchetti, la narrazione si dipana tra i movimenti eleganti e struggenti del tango, quel ballo carico di passione e di malinconia, simbolo per eccellenza di una sensualità che sa essere al contempo forte e delicata. Il tango, nella sua forma più pura, diventa un mezzo potentissimo per raccontare storie di vita, di amori perduti e di desideri nascosti, in un dialogo viscerale tra musica e danza.

Il regista Francesco Branchetti sottolinea l'importanza della musica all'interno dello spettacolo, che non si limita a essere un semplice accompagnamento, ma si inserisce come una vera e propria voce narrativa. "La musica è cuore e anima dello spettacolo", afferma Branchetti, "insieme al lavoro magnifico degli attori, costruisce un'atmosfera che sarà difficile da dimenticare". La fusione tra la forza della musica e l'interpretazione dei protagonisti crea un paesaggio emozionale che arricchisce il testo e la coreografia, facendo vibrare ogni singolo momento.

Francesco Branchetti

Maria Grazia Cucinotta: la sensualità che incontra il tango

Nel ruolo di Malena, Maria Grazia Cucinotta è la figura perfetta per incarnare l'anima del tango: misteriosa, sensuale, ma anche vulnerabile. La Cucinotta, che ha un'esperienza consolidata nel mondo dello spettacolo, riesce a trasmettere al pubblico tutta la forza e la fragilità di un personaggio che è allo stesso tempo simbolo di passione e di dolore. La sua presenza sul palco è magnetica, come un'ombra che si muove sinuosa e rapisce lo spettatore con ogni passo.

Francesco Branchetti, che ha scelto la Cucinotta per questo ruolo, ne sottolinea il grande fascino e la passione che traspare anche durante le prove: “Un grande fascino, tanta passione, ma soprattutto una profonda umanità”, commenta il regista, riferendosi alla capacità dell’attrice di arricchire il personaggio di Malena con sfumature intense e autentiche. Una performance che non si limita alla danza, ma che si fa anche portatrice di un messaggio profondo, che tocca temi universali come la nostalgia, l’amore e la perdita.

La potenza della nostalgia nella creatività

Una delle chiavi di lettura di “Malena e il Tango” è proprio la nostalgia, quel sentimento che trasforma la tristezza in una forma di bellezza. Come afferma lo stesso Branchetti, “Il tango è un pensiero triste che si balla”. La nostalgia, intesa non come un semplice rimpianto, ma come un’emozione capace di portare alla luce l’intensità di un’esperienza vissuta, diventa il filo conduttore che attraversa tutta la rappresentazione. È proprio questa dimensione emotiva che rende lo spettacolo particolarmente evocativo e capace di risuonare con lo spettatore a livello profondo.

Branchetti riflette su come la tristezza, declinata come nostalgia, sia un elemento fondamentale per la fase creativa di un artista. "Tantissimo", risponde il regista, sottolineando l'importanza di un'emozione che, pur dolorosa, può essere fonte di ispirazione e di grande bellezza artistica. E in effetti, "Malena e il Tango" non è solo una rappresentazione del dolore, ma anche una celebrazione della vita, della sua intensità e della sua imprevedibilità.

Il lavoro di regia

Uno degli aspetti che rende lo spettacolo particolarmente interessante dal punto di vista tecnico è l'approccio innovativo alla regia. La musica, come già accennato, non è un elemento accessorio, ma assume un ruolo centrale nel racconto. La gestione del ritmo, l'interazione tra le coreografie e le composizioni musicali richiedono una preparazione minuziosa. "Il lato tecnico, da un punto di vista musicale e visivo, è imponente", spiega Branchetti, ma aggiunge che la sfida è stata affrontata con grande entusiasmo, grazie alla collaborazione degli attori e dei musicisti coinvolti nel progetto.

Lo spettacolo, infatti, è frutto di una lunga preparazione, che ha visto coinvolto un team di professionisti che hanno lavorato per dare vita a un’esperienza che si fonda sulla forza della musica e sulla potenza della danza, creando un’armonia tra corpo e suono che non può che affascinare chi ha la fortuna di assistere alla rappresentazione.

Un viaggio tra stagioni e sfumature emotive

Quando si chiede a Branchetti di associare lo spettacolo a una stagione dell’anno, il regista non ha dubbi: “L’autunno e la primavera”, risponde senza esitazioni, “per le speranze struggenti e per le tristezze senza fine”. E in effetti, la nostalgia che permea “Malena e il Tango” sembra appartenere proprio a quelle stagioni che anticipano il passaggio da un momento all’altro, che portano con sé la promessa di un cambiamento, di una trasformazione. Come l’autunno, che prepara la natura all’inverno, e la primavera, che prelude all’estate, anche il tango racconta di un passaggio, di una transizione, di una promessa che non si sa se verrà mantenuta.

La magia del teatro

Non è solo la nostalgia a essere protagonista in questo spettacolo. Come spesso accade nel teatro, ci sono dettagli sensoriali che contribuiscono a costruire l’atmosfera magica di un evento live. Per Branchetti, il teatro ha un odore che è legato alla sua essenza: “L’odore del legno per le strutture e i palchi, oppure l’odore del tessuto dei sipari, che io adoro”. Questi odori sono come il preambolo a un’esperienza che coinvolge tutti i sensi, un richiamo che fa da cornice a un’arte che riesce a toccare le corde più intime dell’animo umano.

Oltre il Tango

“Malena e il Tango” è molto più di uno spettacolo teatrale che celebra un ballo iconico. È un viaggio emotivo, un’esperienza che gioca sui chiaroscuri della vita, dove ogni passo di danza è un modo per esplorare il desiderio, il dolore, l’amore e la perdita. Con la regia di Francesco Branchetti e la straordinaria interpretazione di Maria Grazia Cucinotta, lo spettacolo promette di essere un evento imperdibile, capace di catturare l’anima di chi avrà il privilegio di assistervi. Il 3 luglio, alle 21:30, il sipario si alzerà a Morrovalle, e il pubblico sarà pronto a lasciarsi travolgere dalla magia di un tango che, più che danzato, si farà vivere.

Emilia Filocamo

