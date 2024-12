Temperatura in casa, questa è l’unica da tenere | Eviti febbre, raffreddore e altri malanni: così festeggi il Natale senza pensieri

Con questa temperatura in casa, l’inverno non sarà più problema. Potrai dire addio ai malanni e allo stesso tempo risparmiare sulle bollette.

L’inverno e le sue rigide temperature ci costringono in qualche modo a ricorrere a tutti i metodi possibili per poterci riparare dal gelo.

Far si che gli ambienti delle nostre abitazioni si riscaldino rapidamente, soprattutto in questo periodo, diventa fondamentale.

Sono tanti i rimedi che si possono adottare per riscaldare al meglio un appartamento e diviene tra l’altro indispensabile farlo, per evitare brutte influenze. Il freddo infatti, influisce negativamente su molti aspetti del nostro organismo come quello circolatorio e respiratorio.

Tuttavia, il vero problema nasce nel trovare il giusto sistema di riscaldamento che non abbia ripercussioni sulle bollette. Per questo, è importante impostare una giusta temperatura che permetta proprio di risparmiare senza rinunciare al calore.

Ambienti caldi d’inverno impostando questa temperatura

Come prima cosa è bene subito sottolineare che impostare un’elevata temperatura non serve a nulla se poi si indossano abiti leggeri, anche perché in casa il troppo caldo farebbe diventare l’aria più secca che non fa per nulla bene alla salute.

Qual è allora la giusta temperatura che si adatta al meglio alle nostre mure domestiche? A rispondere a questa domanda ci ha pensato l’Organizzazione Mondiale che ha diffuso alcune linee guida molto utili. Queste infatti suggeriscono quale sia la temperatura minima da avere affinché l’ambiente sia sano e che evita sprechi dal punto di vista economico.

Ecco la temperatura ideale, il risparmio è assicurato

Come riporta inran.it, secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità all’interno di un’abitazione la temperatura ideale dovrebbe essere compresa tra i 18 e i 24 gradi per gli adulti in buona salute. Questi dati però cambiano a seconda delle persone che vi sono in casa, in particolare quando ci sono anziani, i bambini, o più in generale persone vulnerabili. In questi casi infatti è consigliabile impostare una temperatura superiore a 18 gradi. Sarebbe opportuno far oscillare tra i 22 e i 24 gradi durante la giornata. Di notte invece. si può regolare la temperatura tra i 18 e i 20 gradi. La salute rimane l’aspetto più importante da salvaguardare.

Bisogna però stare attenti a non dimenticare l’efficienza energetica. Impostare una scorretta temperatura all’interno dell’appartamento può influire in modo significativo sul consumo energetico. Fortunatamente però, con i giusti accorgimenti si possono evitare inutile sprechi. Secondo l’Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía durante la stagione invernale la temperatura ideale tra le mura domestiche dovrebbe variare tra i 21 e i 23 gradi, in questo modo l’ambiente oltre ad essere confortevole sarà in grado di massimizzare l’efficienza energetica. Durante la notte, invece, la temperatura può anche variare tra i 15 e i 17 gradi. In ogni caso, un valido modo per poter risparmiare è quello di regolare la temperatura in ogni stanza in modo indipendente. In questo modo, gli ambienti non utilizzati spesso, eviteranno di essere riscaldati eccessivamente.