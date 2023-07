Temptation Island 2023, oggi 31 luglio ultima puntata: coppie che stanno ancora insieme, anticipazioni

(Adnkronos) – Oggi, lunedì 31 luglio, andrà in onda l'ultima puntata di Temptation Island 2023. Ma quali sono le coppie rimaste nel resort? Come si concluderanno gli ultimi falò di confronto? Colpi di scena e risvolti inaspettati questa sera su Canale 5 dalle 21.30. Su 7 coppie, soltanto due sono arrivate all'ultima puntata. Nel resort di Temptation Island ci sono ancora Daniele e Vittoria e Ale e Federico. Quali immagini avranno scosso Daniele? "Non l'ho mai conosciuta", dice rivolgendosi a Federico. "Questo video mi ha fatto male, mi ha messo k.o.", aggiunge poi. Ale intanto ha preso una decisione: "Io non lo riconosco più come persona, è un altro proprio. Da adesso in poi vorrei davvero che lui vedesse cosa ho fatto qui nel villaggio in questi giorni", dice dopo aver visto un video. Filippo Bisciglia annuncia che una delle fidanzate ha chiesto un falò anticipato, chi sarà?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Temptation Island (@temptationislandita)

—[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata