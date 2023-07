Temptation Island, occhi puntati sul falò di confronto: anticipazioni 24 luglio

(Adnkronos) – Penultima puntata di Temptation Island oggi 24 luglio su Canale 5. C'è aria di resa dei conti davanti al falò per un'altra delle quattro coppie rimaste (Daniele e Vittoria; Francesca e Manuel; Ale e Federico; Perla e Mirko). Secondo le anticipazioni è stata una delle ragazze ad aver richiesto il confronto anticipato ma non sappiamo ancora chi. Certo è che l'attenzione si concentra su Perla e Mirko. La loro situazione appare infatti piuttosto complicata e dalle clip di anticipazione lei appare davvero disgustata e tesa per un video del fidanzato che le verrà mostrato. Il pizzaiolo sarà forse andato troppo oltre con la tentatrice Greta? E davanti a un'altra clip lei è indignata: "Le cose che dice a me, che vomito", commenta prima di fuggire via. Mentre Mirko ha un crollo emotivo e non riesce a trattenere le lacrime. "Io non lo so che cosa ho fatto? Cinque anni della mia vita, che cosa ho fatto vorrei sapere?", si domanda. Ma perché? Novità in arrivo anche per Francesca che viene chiamata nel pinnettu. Cosa succederà? —[email protected] (Web Info)

