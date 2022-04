Tende da interno per arredare con stile la propria casa

Le tende di MYblind rappresentano sicuramente uno dei complementi d’arredo più affascinanti e caratterizzanti che possono riempire le nostre case perché definiscono lo stile e l’immagine che vogliamo offrire della nostra personalità e della nostra idea di casa.

Le tende, infatti, non servono solo per filtrare o schermare la luce, ma anche per offrire un vero e proprio progetto di interior decoration che, attraverso vari accordi cromatici o stilistici, riesce a uniformare l’arredamento dell’intera abitazione oppure a creare contrasti molto interessanti e piacevoli.

Avendo la possibilità di scegliere tra vari modelli, tessuti e colori, è possibile trovare facilmente le tende più adatte al proprio gusto e all’idea che ci siamo fatti della nostra casa e di ciò che deve rappresentare.

Vediamo, quindi, di prendere qualche spunto valido scoprendo quali sono le principali e più diffuse tipologie di tende che possano garantirci un risultato di sicuro effetto.

Principali tipologie di tende da interno

Proprio per venire incontro ai gusti di ognuno e per avere chiare quali sono le tendenze dell’ultimo periodo, vediamo di scoprire insieme le più apprezzate e interessanti tipologie di tende da interno.

Sia che si tratti di tende per la camera da letto o di tende moderne pensate per il soggiorno, in entrambi i casi una soluzione molto valida è quella rappresentata dalle tende a pannello, soprattutto se è presente una finestra dalle ampie dimensioni, perché riescono ad offrire un effetto estetico molto accattivante pur rimanendo estremamente minimal.

La tenda a pannello, inoltre, si adatta alle più diverse esigenze perché può essere caratterizzata da un unico pannello che arriva fino a terra oppure da più pannelli scorrevoli, cioè diversi teli di tessuto che scorrono su degli appositi binari che permettono loro di spostarsi e raccogliersi lateralmente.

Si tratta, quindi, non solo di una soluzione interessante dal punto di vista estetico, ma anche pratica e maneggevole quando si ha bisogno di coprire finestre o portefinestre di ampie dimensioni.

Inoltre, una tenda di questo tipo permette a chi la sceglie di spaziare ampiamente con la fantasia perché è possibile scegliere tra vari tipi di colori, fantasie e, soprattutto, tessuti, dai più leggeri e chiari per un effetto lieve e impercettibile fino a quelli più pesanti e scuri per un’ambientazione più rustica e vintage.

Altra soluzione molto interessante e sempre di moda è rappresentata dalle tende a pacchetto che, attraverso un sistema di cordicelle e piccoli anelli, si raccolgono nella parte alta della finestra diventando un vero e proprio elemento d’arredo con una sua funzione decorativa.

Sono adatte a qualsiasi tipo di finestra e sono in grado di caratterizzare l’ambiente di una stanza sia quando sono abbassate sia se vengono tenute in parte o tutte alzate perché, nel primo caso, sembrano dei pannelli tesi (soprattutto se decorati e colorati), mentre quando sono raccolte presentano un leggero arricciamento nella parte inferiore molto gradevole.

