Tenerife, caldo record riattiva maxi incendio: 3mila evacuati

(Adnkronos) – Sono circa tremila le persone evacuate dalle loro case a Tenerife, in Spagna, dopo che si è riattivato il maxi incendio che si è sviluppato sull'isola delle Canarie lo scorso 15 agosto. A favorire la riattivazione del rogo, dichiarato a livello 2, le temperature record e insolite che si stanno registrando in questo mese di ottobre. Come spiega il governo regionale, i vigili del fuoco stanno cercando di domare le fiamme nel nord est dell'isola. Su Facebook il vicepresidente del governo regionale, Lope Afonso, ha scritto che circa 2.400 persone sono state evacuate a scopo precauzionale dalla località di Santa Ursula e altre 600 da La Orotava. Al momento le zone turistiche più popolari di Tenerife non sono state interessate e i suoi due aeroporti funzionano normalmente. —internazionale/[email protected] (Web Info)

