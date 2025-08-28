Pubblicato il
Tensione e spavento a Cinecittà World: 15 persone bloccate sulle montagne russe a 20 mt da terra
Un’interruzione inaspettata
Una giornata che doveva essere all’insegna del divertimento si è trasformata in un’esperienza decisamente meno piacevole per alcuni visitatori di Cinecittà World, il popolare parco divertimenti situato nei pressi di Roma. Nella mattinata odierna, l’attrazione simbolo del parco, la giostra Altair – conosciuta anche come le montagne russe – ha subito un improvviso malfunzionamento. Le persone a bordo si sono ritrovate bloccate a diversi metri da terra, generando comprensibile tensione e preoccupazione.
Il pronto intervento dei soccorritori
Alle ore 14:40 circa, i vigili del fuoco hanno ricevuto l’allarme riguardante la situazione critica. Senza indugi, è stata inviata sul posto la squadra territoriale di Pomezia. Per gestire al meglio l’emergenza sono stati mobilitati anche l’autoscala e il personale specializzato del Nucleo SAF (Speleo Alpino Fluviale). Questo tipo di operazione richiede competenze specifiche per garantire la sicurezza degli individui coinvolti e riportare la situazione alla normalità nel minor tempo possibile.
Quindici persone bloccate a 20 metri di altezza
L’evento ha inevitabilmente attirato l’attenzione non solo dei presenti ma anche di chi ha seguito gli sviluppi attraverso i social media. Gli spettatori hanno visto le squadre di soccorso all’opera mentre lavoravano con calma e determinazione per risolvere il problema tecnico che aveva immobilizzato la giostra. Quindici persone, tra cui quattro minori, sono rimaste bloccate a una altezza di 20 metri. Fortunatamente, nonostante lo spavento iniziale, nessuna persona a bordo è rimasta ferita.
Le reazioni degli ospiti
Visitatori e testimoni dell’incidente hanno espresso vari sentimenti: qualcuno ha raccontato di aver vissuto attimi di ansia, mentre altri hanno sottolineato l’efficienza e la professionalità dimostrata dai soccorritori. Un episodio che si è concluso senza conseguenze tragiche grazie alla rapidità dell’intervento dei vigili del fuoco.
