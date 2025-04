Tenuta Federici: il vino racconta la storia di una famiglia e di una terra

A Zagarolo, nel cuore della campagna laziale, c’è un luogo in cui il vino non è solo una bevanda: è memoria, è scelta quotidiana, è visione. È qui che nasce la filosofia della Tenuta Federici, in un equilibrio costante tra tradizione contadina e ambizione evolutiva.

Le radici di una vocazione: la vigna come eredità vivente

La storia della Tenuta Federici non è scritta nei libri, ma nei solchi della terra tufacea e vulcanica che si estende per circa 70 acri nei pressi di Via S. Apollaria Vecchia, a Zagarolo. Non è un luogo nato per caso: è il frutto di generazioni che hanno camminato tra i filari, mani sporche di terra e occhi fissi sull’orizzonte. È la storia di un’eredità che non si è limitata a passare di mano in mano, ma che si è trasformata in una scelta di vita quotidiana.

Ogni vite piantata, ogni grappolo raccolto, è un atto di continuità con ciò che fu, ma anche una sfida a migliorare. Non è raro, alla Tenuta, incontrare i volti della famiglia intenti a lavorare la vigna o a seguire le fermentazioni in cantina. Qui il concetto di “azienda agricola” si fonde con quello di “famiglia allargata”, che comprende anche i collaboratori, i viticoltori vicini che condividono metodi e ideali, i clienti fedeli che anno dopo anno tornano a cercare le stesse emozioni in bottiglia.

I vitigni: un mosaico tra identità e visione

Il punto di partenza, come spesso accade nei territori con forte identità vinicola, sono le varietà autoctone. Trebbiano, Malvasia del Lazio, Malvasia puntinata e Grechetto sono nomi che parlano romano, parlano laziale, e raccontano un clima, una mineralità, un’idea di freschezza e di convivialità. Sono i vitigni che hanno fatto grande la tradizione vinicola dei Castelli Romani e della campagna romana in genere.

Ma alla Tenuta Federici il rispetto per la tradizione non è mai stato sinonimo di immobilismo. È qui che entrano in gioco le varietà internazionali – Merlot, Montepulciano, Syrah, Cabernet Sauvignon, Sangiovese – che affiancano le uve storiche e arricchiscono il ventaglio aromatico della produzione. Non per moda, ma per costruire un dialogo tra territori e stili, tra antichità e futuro.

Il risultato? Una gamma di vini che non ha paura di osare, di mettersi in discussione, di mostrare anche un lato ironico. Come accade con le etichette dei diversi Cesanese, dove il concept di “evoluzione della specie” diventa chiave di lettura visiva e filosofica: dalla scimmia primitiva fino all’uomo che si affaccia – con sguardo beffardo – su un’ideale affresco michelangiolesco. Un gioco colto, divertente, ma profondamente significativo.

La cantina: dove il vino prende forma e coscienza

Il passaggio dalla vigna alla cantina, in Tenuta Federici, non è una semplice transizione tecnica. È un momento quasi cerimoniale, osservato con occhi che conoscono il tempo e la pazienza. Gli agronomi e gli enologi seguono il vino giorno per giorno, come si fa con una creatura che cambia sotto i nostri occhi, che ci sorprende con un’evoluzione inaspettata, che ha bisogno di ascolto più che di controllo.

Il vino, in questa fase, comincia a raccontare la sua storia. Il carattere del vitigno, la vibrazione del terreno vulcanico, la stagione appena trascorsa – calda, asciutta o generosa di pioggia – diventano note tangibili, riconoscibili al naso e al palato. Non è raro che da queste vasche nascano etichette capaci di conquistare premi nazionali e internazionali, ma ciò che conta davvero, per chi lavora qui, è l’autenticità. Un vino che sia riconoscibile, che abbia una voce propria.

Una terra che parla attraverso le bottiglie

C’è una dimensione quasi spirituale nel legame che la famiglia Federici ha con la propria terra. Lo si percepisce parlando con loro, visitando i filari disposti a spalliera e coltivati a cordone speronato, sentendo il tufo sotto i piedi, respirando l’odore acre della fermentazione nei mesi di vendemmia. È un legame che non ha bisogno di slogan, perché si traduce in gesti quotidiani: la presenza costante nei campi, la scelta di collaborare solo con chi condivide la stessa etica, la decisione di mettere il proprio nome su ogni bottiglia.

Chi sceglie un vino della Tenuta Federici non compra solo un prodotto: sceglie di condividere una visione. Quella di un territorio che, grazie alla dedizione di chi lo abita, ha saputo reinventarsi pur rimanendo fedele a se stesso. Una terra che continua a parlare, vendemmia dopo vendemmia, con la voce di chi l’ha amata per generazioni.

