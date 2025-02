Teo torna in tv, non c’è la Fagnani | Nuovo show per Mammucari: ecco dove e quando lo vedremo

Dopo le furiose polemiche seguite alla lite in tv con Francesca Fagnani si prospetta il clamoroso ritorno in tv di Teo Mammucari

Si è da poco spenta l’eco della lite andata in scena tra Teo Mammucari e Francesca Fagnani durante le riprese di una puntata del programma ‘Belve‘. Com’è ormai di dominio pubblico lo showman era ospite del fortunato talk show ideato e condotto dall’ex giornalista di LA7.

A pochi minuti dall’inizio dell’intervista tra Mammucari, visibilmente infastidito dal modo di fare e di porsi della conduttrice nei suoi confronti, si è alzato e in pochi istanti ha guadagnato l’uscita dallo studio televisivo.

Siti e riviste di gossip e spettacolo per giorni hanno scritto di questa vicenda di cui è discusso parecchio anche sui social. Alla fine però come spesso capita su questa come su tante altre storie legate allo showbiz è calato, inevitabile, il silenzio.

Nel frattempo però Teo Mammucari non è rimasto con le mani in mano, ma ha iniziato a studiare la possibilità di un suo ritorno sul piccolo schermo con un programma nuovo e potenzialmente in grado di attirare l’interesse del pubblico.

Teo Mammucari, i fan lo perseguitano: vogliono ‘quello’ show

Riuscire a trovare un’idea innovativa e vincente in un periodo in cui i palinsesti delle principali emittenti televisive sono saturi non è affatto semplice. Eppure il vulcanico showman romano è pronto a tornare in pista con un format a suo dire vincente.

A tutti i fan che invocano a gran voce il ritorno di un programma come ‘Libero’, lo show grazie al quale Mammucari riscosse un successo clamoroso all’inizio degli anni duemila, il diretto interessato risponde in modo perentorio: “Il ritorno di Libero nel 2025 sarebbe impossibile per le più svariate ragioni, compresa quella per cui il pubblico di allora è cresciuto e i suoi gusti sono cambiati“.

Teo Mammucari alla riscossa, parte il nuovo programma

Il tempo di affidarsi ai successi del passato è finito, bisogna guardare al futuro e pensare a qualcosa di completamente nuovo. E proprio a tal proposito Mammucari, in un’intervista rilasciata a Today, ha parlato di importanti novità in vista.

“Insieme al mio grande amico Giovanni Benincasa abbiamo pensato a una trasmissione nuova di cui tra l’altro abbiamo anche scelto il titolo: il programma si chiamerà Kikka“. Per la cronaca, Benincasa è un noto autore di programmi televisivi di intrattenimento. Non resta che attendere ulteriori novità.