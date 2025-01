Terminillo, alpinista 58enne di Carpineto Romano scivola e precipita per centinaia di metri: è grave

Il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) del Lazio è intervenuto nella giornata di oggi, 17 gennaio 2025, per soccorrere un alpinista coinvolto in un grave incidente sul Monte Terminillo, in provincia di Rieti.

Intorno alle ore 12:00 un uomo di 58 anni, originario di Carpineto Romano (Rm) facente parte di un gruppo di quattro escursionisti, è scivolato dalla parte alta del Canale Centrale, nei pressi della vetta del Terminillo, precipitando per diverse centinaia di metri. Nonostante l’alpinista fosse dotato dell’equipaggiamento adeguato, le cause dell’incidente sono ancora da chiarire.

Fasi del soccorso al 58enne di Carpineto Romano

Raggiunto il luogo dell’incidente, il primo gruppo di tecnici, incluso un medico, del CNSAS Lazio, già presenti in zona, hanno prestato i primi soccorsi e stabilizzato l’alpinista, che versava in gravi condizioni a causa di politraumi. Successivamente, sono intervenute altre squadre del CNSAS, del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza (SAGF) e una squadra dei Vigili del Fuoco.

L’alpinista è stato immobilizzato e imbarellato, per poi essere trasportato con una barella portantina fino al Rifugio A. Sebastiani. Qui è stato affidato alle cure del personale sanitario del 118, che aveva nel frattempo allertato l’elisoccorso regionale.

Tuttavia, a causa delle avverse condizioni meteorologiche, l’elicottero Ares 21 non ha potuto raggiungere il rifugio e ha dovuto atterrare in località Piazzale della Malga. Da qui, l’alpinista è stato elitrasportato in codice rosso presso l’ospedale Gemelli di Roma.

Sul posto è intervenuta anche una pattuglia della Polizia di Stato per gli accertamenti di rito.