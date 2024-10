Termosifoni, impostali così e il risparmio è garantito | La manopola deve indicare questo numero

Se imposti i tuoi termosifoni in questo modo, puoi ottenere un notevole risparmio. Ecco tutto quello che devi fare

L’autunno è ufficialmente iniziato, lasciandosi dietro un’altra estate calda. Tra non molto però, faremo i conti con il freddo inverno e le sue rigide temperature.

Il rimedio più utilizzato per difendersi dal gelo è sicuramente l’accensione dei termosifoni che aiutano a riscaldare l’ambiente e soprattutto l’intera casa.

Tuttavia accendere i termosifoni vuol dire anche maggiore dispendio energetico e di conseguenza aumento delle bollette. Quest’ultime ormai sempre più salate in seguito all’incremento dei costi dell’energia.

E’ bene quindi informarsi e apprendere tutte le tecniche possibili per risparmiare, partendo proprio dagli impianti di riscaldamento. Infatti, si può impostare il termosifone in un determinato modo che consentirà di consumare meno e dunque risparmiare nelle bollette.

Alcuni consigli pratici che puoi seguire quando utilizzi il termosifone

Un primo importante segreto che consente di risparmiare utilizzando regolarmente i termosifoni è quello di conoscere bene le valvole termostatiche. Il consiglio principale è quello di impostare tali valvole tra i livelli 0 e 1 quando si sta parlando di una casa vacanze invernali in cui quindi si trascorre solo un breve periodo. Grazie a questo accorgimento, si evita un consumo eccessivo di energia riscaldando solo le stanze quando è strettamente necessario.

Nel caso invece di abitazione principale, conviene invece impostare le valvole termostatiche in base alle esigenze. Ad esempio le camere da letto possono essere mantenute a una temperatura più bassa, compresa tra 17 e 18 gradi, per favorire un sonno confortevole (naturalmente, utilizzando coperte o piumini adeguati). Mentre la cucina e il soggiorno, dove sono presenti elettrodomestici che generano calore, possono essere impostati a una temperatura leggermente più alta, compresa tra 18 e 20 gradi. Un aspetto altrettanto importante che rappresenta una regola generale da tenere a mente è quella di non spegnere mai il riscaldamento ma piuttosto regolarlo a una temperatura che oscilli tra i 18 e i 21 gradi. In particolare quando le giornate iniziano ad essere molto fredde, suggeriamo di impostare il riscaldamento a una temperatura minima (sui 18 gradi) in modo che la temperatura non scenda mai troppo.

Imposta il tuo termosifone su questa temperatura, il risparmio è assicurato!

Come è noto, i termosifoni sono fondamentali per affrontare le giornate invernali senza temere il freddo. Veniamo però al dunque, e vediamo quindi come conviene impostarli per riuscire a risparmiare in bolletta.

Dalla foto riportata in alto, si evince che la temperatura ideale è segnata sul 3. Pertanto, se desideri utilizzare il tuo termosifone senza incorrere in bollette troppo alte, il consiglio è quello di impostarlo su questa temperatura. realizzato qui di seguito.