Termosifoni, la valvola deve indicare questo numero | Se non vuoi brutte sorprese sbrigati a controllare

Se non vuoi bruttissime sorprese, stai attento alla valvola del termosifone. Controlla che la valvola indichi questo numero…

La stagione fredda in Italia sta arrivando o è già arrivata (dipende dalle regioni) e dunque è fondamentale predisporre al meglio i propri sistemi di riscaldamento in modo da ottenere i migliori risultati, evitando di disperdere o sprecare energia elettrica (cara, negli ultimi tempi).

Uno dei sistemi di riscaldamento più usati, ora che i camini in alcuni comuni sono addirittura illegali, sono sicuramente i termosifoni.

Questi hanno assunto un ruolo chiave nella distribuzione del calore negli ambienti domestici e non solo. Tuttavia, la manutenzione deve essere costante, altrimenti il rischio di mal funzionamento è davvero dietro l’angolo.

Avendo a che fare con acqua calda sostanzialmente, possono essere facilmente soggetti a usura. Vediamo come salvare la nostra valvola: deve indicare questo numero

Attento alla valvola del termosifone

Ci sono alcune regole molto semplici da seguire per ottenere il meglio dall’accensione dei termosifoni in termini sia di risparmio energetico che di risparmio economico. Prima cosa che occorre fare è disporre mobili e tende in modo che questi non siano d’ostacolo alla propagazione del calore.

Infatti, oggetti e termosifoni dovrebbero stare ad almeno 15-20 cm di distanza. Inoltre, il riscaldamento degli ambienti andrebbe programmato in modo da non disperdere il calore. Sarebbe meglio riscaldare l’ambiente a orari specifici come la mattina preso e la sera, andando a risparmiare energia.

Metti la valvola su questo numero

Molti esperti consigliano di impostare la valvola del termosifone quando è spento a 5, in questo modo si scongiura il rischio che questi si blocchino. Sembra che la cosa possa accadere di sovente poiché quando la valvola è impostata al livello inferiore, c’è il rischio che questa possa incepparsi, soprattutto se poi non lo si utilizza per molto tempo. Nel caso il meccanismo si inceppi, il calore potrebbe non essere distribuito in modo corretto e alla lunga portare a malfunzionamenti che richiederanno successivamente l’intervento di un esperto.

Inoltre, mettere la valvola a 5 durante l’accensione ha anche altri vantaggi, tra cui quello di risparmiare energia elettrica poiché evita che il radiatore si raffreddi troppo. Un’altra cosa da controllare con periodicità è lo stato dei termosifoni. Prima di disporre all’accensione il radiatore, bisogna accertarsi che questi siano completamente sfiatati. Spesso al suo interno si accumula aria che ostacola la circolazione dell’acqua. Utilizzando la chiave per le valvole si può far fuoriuscire l’aria fino a che non vediamo delle piccole perdite d’acqua. In questo modo si migliora l’efficienza dello strumento di riscaldamento.