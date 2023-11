Termovalorizzatore Roma, Gualtieri: “Via alla gara per impianto meno inquinante d’Europa”

(Adnkronos) – "In questo momento stiamo pubblicando la gara per realizzare un moderno termovalorizzatore. Sarà un impianto all'avanguardia che lo renderà il meno inquinante d’Europa". Lo ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri presentando il ‘2 Rapporto alla città’ all’Auditorium. L'impianto tratterà 600mila tonnellate di rifiuti all'anno e sarà in grado di soddisfare il fabbisogno energetico di 200mila famiglie. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata