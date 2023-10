Terni, operaio edile muore schiacciato da un macchinario

(Adnkronos) – Un operaio edile di 63 anni è morto intorno alle 12 mentre lavorava all'interno di un'azienda di ristrutturazioni a San Venanzo, in provincia di Terni. Secondo una prima ricostruzione fatta sul posto, l'uomo, italiano, sarebbe rimasto schiacciato dal macchinario sul quale lavorava morendo sul colpo. I carabinieri, intervenuti insieme al medico legale e al personale dell'ispettorato del lavoro, non escludono al momento nulla ma la pista dell'incidente resta quella maggiormente accreditata. Non sono state riscontrate irregolarità. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata