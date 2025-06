Terracina. Investita in Viale della Vittoria, 16enne in ospedale

Attimi di apprensione a Terracina, dove intorno alle 17 di oggi, 24 giugno, una ragazza di 16 anni è stata investita da un veicolo mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali. L’episodio è avvenuto in una delle arterie più trafficate della città, Viale della Vittoria, all’altezza di piazzale Mazzini, in pieno centro urbano. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Incidente a Terracina, la dinamica

Secondo quanto riportato da Radio Show Italia 103.5, l’impatto ha provocato l’immediato intervento dei sanitari del 118 e della polizia locale. La giovane, in stato di coscienza ma visibilmente scossa, è stata trasferita d’urgenza all’ospedale Alfredo Fiorini, dove è attualmente sotto osservazione. Fortunatamente, le sue condizioni non sarebbero gravi: non è in pericolo di vita. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

A investire la ragazza sarebbe stato un veicolo in transito sulla corsia principale di viale della Vittoria. Dai primi riscontri pare che la sedicenne stesse attraversando regolarmente sulle strisce pedonali, in un punto particolarmente sensibile della viabilità cittadina, nei pressi di una rotatoria ad alto flusso. La dinamica è ancora al vaglio della polizia locale, che ha avviato i rilievi per determinare le responsabilità dell’incidente.

Testimoni avrebbero raccontato di frenata improvvisa, ma saranno le immagini delle eventuali telecamere di sorveglianza e le dichiarazioni dei presenti a fornire ulteriori elementi. Il conducente del mezzo si è fermato immediatamente per prestare soccorso ed è stato ascoltato dagli agenti intervenuti. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

La ragazza, residente a Terracina, è stata accompagnata in ospedale dai genitori, prontamente avvisati dai soccorritori. I medici hanno avviato gli accertamenti diagnostici del caso, ma, al momento, le sue condizioni appaiono stabili.

LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata