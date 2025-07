Terracina. Tragedia al ristorante stellato “Essenza”, crolla il tetto: muore la sommelier 31enne e 5 feriti

Una serata ordinaria trasformata in tragedia

A Terracina, tranquilla cittadina sul litorale della provincia di Latina, la scorsa sera si è consumata una tragedia improvvisa e devastante. Al ristorante stellato "Essenza", noto punto di riferimento gastronomico della zona, il tetto ha ceduto all'improvviso mentre numerosi clienti erano intenti a godersi una serata di prelibatezze culinarie. Il bilancio del disastro è pesante: una vittima e cinque feriti.

La dinamica dell’incidente

L'allarme è scattato pochi minuti prima delle 22.00 quando le condizioni di Mara Severin, sommelier trentunenne molto apprezzata per la sua competenza e passione nel lavoro che da dieci anni svolgeva presso l'Essenza, sono apparse subito disperate. Estratta dalle macerie dai soccorritori prontamente intervenuti sul posto, la giovane è stata trasportata con urgenza in ospedale dove purtroppo non ce l'ha fatta.

Le condizioni dei feriti

Oltre alla tragica scomparsa di Mara, il crollo ha causato il ferimento di altre cinque persone. Tra questi, alcuni erano clienti abituali del ristorante quella sera presente per una cena speciale. Tre dei feriti versano in condizioni critiche e sono attualmente in prognosi riservata: quattro sono stati ricoverati presso l'ospedale di Terracina mentre uno è stato trasferito a Latina.

Sul luogo vigili del fuoco e forze dell’ordine

Subito dopo il crollo sono accorsi vigili del fuoco, carabinieri e polizia per gestire l'emergenza e avviare i primi rilievi necessari a determinare le cause del cedimento strutturale che ha devastato il locale rinomato guidato dallo chef Simone Nardoni. L'intera area attorno all'edificio è stata isolata per permettere agli specialisti di operare in sicurezza.

Le indagini sono in corso

Attualmente la questura di Latina sta conducendo le indagini per stabilire cosa abbia provocato un evento tanto drammatico. Al momento del crollo nel ristorante erano presenti molti avventori tra cui diversi turisti stranieri che hanno vissuto attimi di terrore durante l’accaduto. Resta ora da capire se ci siano state eventuali negligenze nelle manutenzioni o se si sia trattato di un tragico caso fortuito.

