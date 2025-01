Terracina, viscere di animali abbandonate in un campo agricolo: la denuncia del Comune

Viscere di animali, probabilmente derivanti da una macellazione abusiva, sono state ritrovate abbandonate in un campo agricolo in via degli Albucci a Terracina. L’episodio, avvenuto nella notte, ha subito destato preoccupazione tra le autorità locali, che sono intervenute per avviare le operazioni di bonifica e per segnalare il caso alle forze dell’ordine.

Casabona: “Abbandono illecito di rifiuti viola il Testo Unico Ambientale”

A denunciare il grave atto è stata l’amministrazione comunale, che ha espresso la propria condanna attraverso le parole dell’assessore all’Ambiente, Maurizio Casabona: “Un atto non solo illegale, ma altamente irresponsabile, che rappresenta un grave rischio per la salute pubblica e l’ambiente. L’abbandono illecito di rifiuti animali configura una violazione del Testo Unico Ambientale (D.Lgs. 152/2006) e può comportare sanzioni amministrative e penali. Inoltre, la macellazione abusiva di animali, effettuata senza autorizzazioni e senza il rispetto delle norme sanitarie, è vietata dal Regolamento CE 852/2004 ed è severamente punita”.

L’abbandono di viscere e rifiuti organici in aree non idonee rappresenta un pericolo concreto per l’ambiente e la salute pubblica. Secondo quanto spiegato dal Comune di Terracina, questo tipo di rifiuti può causare la proliferazione di batteri e parassiti, che mettono a rischio sia le persone che gli animali.

Inoltre, l’abbandono indiscriminato può portare alla contaminazione del suolo e delle falde acquifere, rappresentando una minaccia per l’intero ecosistema della zona. Un ulteriore rischio è rappresentato dall’attrazione di animali selvatici, che potrebbe portare a situazioni di pericolo per chi vive o lavora nelle vicinanze.

Abbandono viscere animali, la segnalazione dalle Guardie Ittiche

A seguito della segnalazione, l’amministrazione comunale ha subito avviato le operazioni di bonifica dell’area interessata, per evitare ulteriori rischi ambientali e sanitari. Il Comune ha inoltre informato le autorità competenti, tra cui i Carabinieri Forestali e i servizi veterinari dell’ASL, affinché vengano avviate indagini per risalire ai responsabili dell’abbandono illecito. Fondamentale è stato anche il ruolo delle Guardie Ittiche FIPSAS, che hanno effettuato la segnalazione e supportato le autorità locali nel monitoraggio dell’area.

“Ringrazio le Guardie Ittiche per il prezioso intervento – ha dichiarato Casabona – e faccio un appello al senso civico dei cittadini affinché collaborino segnalando eventuali attività sospette o casi di abbandono illecito di rifiuti”. L’amministrazione di Terracina ha annunciato che verranno rafforzati i controlli sul territorio per prevenire episodi simili in futuro. Saranno inoltre promosse campagne di sensibilizzazione volte a informare i cittadini sui rischi ambientali e sanitari legati al comportamento irresponsabile di chi abbandona rifiuti in modo illecito. Abbandono illecito di rifiuti, come effettuare segnalazioni “Questi episodi rappresentano un danno per tutta la comunità – ha aggiunto Casabona –. Non si tratta solo di un problema legale, ma di una questione che riguarda la sicurezza e il benessere collettivo. Continueremo a lavorare per garantire che il nostro territorio sia tutelato e rispettato”. L’amministrazione ha infine invitato i cittadini a segnalare tempestivamente eventuali situazioni sospette ai numeri di pubblica sicurezza, ribadendo che la collaborazione tra istituzioni e cittadini è fondamentale per combattere il fenomeno dell’abbandono illecito di rifiuti. Per segnalare episodi di abbandono illecito di rifiuti o situazioni sospette legate alla macellazione abusiva, dunque, i cittadini di Terracina possono contattare i seguenti numeri di emergenza: Carabinieri Forestali – 1515

– 1515 ASL Servizi Veterinari – Numero regionale dedicato

– Numero regionale dedicato Comune di Terracina – Ufficio Ambiente