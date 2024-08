Terracina, visita notturna per Madonna e il suo compagno Akeem Morris

Nella suggestiva cornice della città del Tempio di Giove, la sera di ieri, 19 agosto ha visto un incontro davvero speciale tra i cittadini di Terracina, le loro ricchezze storiche e culturali, e una delle popstar più celebri al mondo: Louise Veronica Ciccone, conosciuta come “Madonna”.

Dopo aver celebrato il suo 66º compleanno a Pompei, Madonna ha deciso di proseguire il suo viaggio in Italia facendo tappa anche a Terracina, nella provincia di Latina. Accompagnata dal suo nuovo compagno Akeem Morris e dallo stilista Stefano Gabbana, ha colto l’occasione per esplorare le bellezze del luogo, fermandosi anche al Teatro Romano.

Di Mario: “Una visita come le altre”

Francesco Di Mario, presidente della “Fondazione città di Terracina”, ha condiviso le sue impressioni sull’incontro al sito Temporeale.info: “È stata una visita guidata come tante altre, ma con qualche accortezza in più”. Durante la visita, Madonna ha mostrato particolare interesse per i reperti esposti, in particolare per la testa di Cesare, che ha reinterpretato a modo suo. Per la città, questa visita rappresenta un’importante opportunità di visibilità e un riconoscimento delle sue bellezze storiche.

Di Mario ha aggiunto, commentando una foto che ritrae la cantante: “Le are onorarie di Gaio e Lucio nel teatro di Terracina e Madonna, seduta e assorta, quasi a cercare un contatto diretto con le antiche iscrizioni. Dopo tanto lavoro, finalmente … soddisfazioni.”

La visita di Madonna ha suscitato entusiasmo non solo tra i cittadini ma anche tra le autorità locali. L’assessore al Turismo della Regione Lazio, Elena Palazzo, ha commentato: “La presenza della celebre pop star americana a Terracina dimostra il grande fascino che le bellezze del Lazio esercitano sui turisti di tutto il mondo. Gli scatti della cantante nei luoghi storici della città sono un ottimo veicolo di promozione per il nostro patrimonio.”

Tuttavia, non sono mancate le polemiche sui social riguardo al look della popstar, a dimostrazione che ogni dettaglio, anche in una visita tanto importante, può diventare oggetto di discussione.

*Foto per concessione dell’On. Nicola Procaccini