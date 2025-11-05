TerrAntica 2025: gusto e tradizione tornano a Sant’Angelo Romano per celebrare i sapori del Lazio

L’autunno del 2025 porterà con sé un appuntamento imperdibile per gli amanti dell’enogastronomia e delle radici contadine laziali: “TerrAntica – Gusto e Tradizione nelle Terre di Sant’Angelo Romano”, la manifestazione finanziata da ARSIAL – Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio e organizzata dall’APS Colle Mannarino della Tenuta Amato, con il patrocinio del Comune di Sant’Angelo Romano.

Un mese di incontri, degustazioni, laboratori e passeggiate esperienziali tra uliveti, vigneti, apiari e antiche ricette, pensato per valorizzare il territorio e creare un ponte tra generazioni, saperi e sapori.

TerrAntica 2025: un progetto per unire gusto, cultura e comunità

TerrAntica è più di una rassegna enogastronomica, è un vero percorso esperienziale che racconta l’anima agricola del Lazio attraverso i suoi protagonisti: produttori, artigiani, scuole e famiglie.

L'obiettivo dichiarato è promuovere le produzioni agroalimentari locali e le tradizioni rurali di Sant'Angelo Romano, incoraggiando un dialogo tra passato e futuro.

L’iniziativa nasce dal lavoro congiunto tra istituzioni pubbliche e realtà associative locali. «TerrAntica rappresenta un modello virtuoso di collaborazione territoriale – spiega il presidente dell’APS Colle Mannarino – perché mette insieme chi produce, chi educa e chi valorizza».

Il percorso si articola in cinque giornate tematiche, dal 12 novembre al 7 dicembre 2025, con una progressione che accompagna il visitatore tra i prodotti simbolo della terra laziale: olio, miele, birra, vino e dolci artigianali.

Conferenza stampa del 12 novembre: il via ufficiale a TerrAntica

La manifestazione prenderà ufficialmente il via mercoledì 12 novembre 2025, alle ore 12:00, con la conferenza stampa di presentazione nella Sala Consiliare del Comune di Sant’Angelo Romano.

All’incontro parteciperanno rappresentanti delle istituzioni, produttori locali, associazioni e media regionali.

A seguire, un pranzo conviviale presso la sede dell’APS Colle Mannarino – Tenuta Amato, dove sarà possibile degustare in anteprima i prodotti protagonisti del tour.

L’appuntamento segna l’apertura ufficiale di un mese di eventi che si preannuncia come un’occasione importante di promozione turistica e culturale per il territorio.

15 novembre: “L’Ulivo e l’Olio”, l’oro verde delle colline santangelesi

Il primo appuntamento tematico di TerrAntica è dedicato al prodotto simbolo del Lazio: l’olio extravergine d’oliva.

Sabato 15 novembre, dalle ore 10:00 alle 15:00, i partecipanti si ritroveranno in Piazza del Belvedere per poi partire verso gli uliveti della Tenuta Nardi, dove potranno prendere parte al laboratorio “Dall’oliva all’olio”.

Seguirà la visita al Frantoio di Sant’Angelo Romano e una degustazione sensoriale guidata, accompagnata dagli approfondimenti di esperti e produttori.

Un servizio navetta consentirà di raggiungere i siti della manifestazione, ma sarà possibile anche partecipare con mezzi propri.

L'obiettivo della giornata è far comprendere la filiera dell'olio e la sua importanza per l'economia agricola locale, ma anche sensibilizzare alla qualità e sostenibilità della produzione artigianale.

22 novembre: il miele e la birra, tra api e fermentazioni locali

Il secondo fine settimana di TerrAntica sarà dedicato a due eccellenze spesso sottovalutate ma profondamente radicate nella tradizione del territorio: il miele e la birra artigianale.

Sabato 22 novembre, sempre con ritrovo in Piazza del Belvedere, i partecipanti visiteranno gli alveari della Tenuta Amato per scoprire, attraverso un laboratorio pratico, "Come nasce il miele".

La giornata proseguirà al Birrificio Morgio 18, dove i mastri birrai illustreranno il processo di produzione e guideranno una degustazione con abbinamenti gastronomici.

Un’esperienza che unisce scienza e tradizione, dimostrando come anche realtà artigianali contemporanee possano inserirsi armoniosamente nel tessuto agricolo storico del Lazio.

29 novembre: la vite, il vino e le ciammelle – sapori antichi e convivialità

Il terzo appuntamento, sabato 29 novembre, celebra la cultura del vino e dei dolci tradizionali.

La giornata inizierà con una visita guidata al vigneto locale e una spiegazione delle fasi di vinificazione.

Seguirà un laboratorio di degustazione, per imparare a riconoscere aromi, profumi e caratteristiche dei vini del territorio.

Non mancherà un omaggio alle produzioni dolciarie con la presentazione delle celebri “Ciammelle santangelesi”, preparate secondo le ricette artigianali tramandate da generazioni.

L’incontro tra produttori e artigiani offrirà uno spaccato autentico della vita rurale locale, dove l’identità gastronomica diventa racconto collettivo.

7 dicembre: gran finale nel borgo storico di Sant’Angelo Romano

La giornata conclusiva di TerrAntica si svolgerà domenica 7 dicembre, dalle ore 12:00 alle 20:00, nel borgo antico di Sant’Angelo Romano.

Un percorso enogastronomico animerà Largo Belvedere, Via Santa Maria e Piazza Umberto I°, con degustazioni, stand dei produttori, scuole agrarie e alberghiere, e aree tematiche dedicate all’educazione al gusto.

Durante la giornata si alterneranno show cooking curati da Luana ti Cucino a Casa Mia, laboratori didattici, esibizioni folkloristiche del gruppo Monte Patulo e narrazioni sulle tradizioni rurali santangelesi.

Una vera festa di comunità, dove la memoria contadina incontra la creatività contemporanea, coinvolgendo cittadini, turisti e famiglie in un’esperienza sensoriale e culturale condivisa.

Un modello di sviluppo locale fondato sulla tradizione

TerrAntica 2025 non è solo un evento gastronomico, ma un manifesto di valorizzazione territoriale.

Grazie al sostegno di ARSIAL e al lavoro delle realtà associative, l’iniziativa si propone come esempio di come la promozione delle eccellenze locali possa tradursi in crescita economica, turismo sostenibile e educazione alimentare.

Il coinvolgimento delle scuole agrarie e alberghiere sottolinea l’intento formativo del progetto: trasmettere ai giovani la conoscenza e l’orgoglio delle tradizioni rurali, in un’ottica di continuità e innovazione.

Come ha sottolineato il sindaco di Sant’Angelo Romano durante la presentazione: «TerrAntica è una finestra sul futuro del nostro territorio. Coltivare la memoria, valorizzare le persone e raccontare il gusto autentico del Lazio significa investire in comunità, cultura e identità».

Il gusto come ponte tra passato e futuro

Tra passeggiate tra gli ulivi, degustazioni, laboratori e musica popolare, TerrAntica 2025 si prepara a essere uno degli eventi più attesi dell’autunno nel Lazio.

Un’occasione per scoprire Sant’Angelo Romano non solo come borgo suggestivo, ma come laboratorio vivente di cultura agricola e tradizione gastronomica.

Per partecipare agli eventi tematici è consigliata la prenotazione anticipata, mentre la giornata finale nel borgo sarà a ingresso libero.

Un viaggio nel tempo e nei sapori, per riscoprire – attraverso l’olio, il miele, il vino e le ciammelle – l’anima autentica della terra laziale.