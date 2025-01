Terrazzo, dopo le feste è davvero dura lavarlo | Col trucco di Luisa torna pulito con questo prodotto, l’inverno non lo temo più

Con questo trucco lavare il terrazzo dopo le feste non sarà più un problema. Risolvi definitivamente usando un solo prodotto.

In occasione di queste festività tantissime persone hanno deciso di riunirsi in casa e approfittare dello spazio offerto dal terrazzo per organizzare pranzi o cene.

Soprattutto quando il numero degli invitati è elevato questa parte della casa si presta bene come soluzione ideale per accogliere gli ospiti.

E’ anche vero però che il terrazzo a differenza di altri ambienti della nostra abitazione, richiede una maggiore e accurata pulizia soprattutto perché è spesso esposto agli agenti atmosferici.

Fortunatamente, seguendo i giusti consigli è possibile eseguire questo compito senza compiere sforzi eccessivi. A tal proposito torna utile un trucco molto semplice.

Dimentica lo sporco dal tuo pavimento con questo prodotto

Come riporta ispacnr.it, per pulire e mantenere in ordine il terrazzo di casa non necessariamente bisogna acquistare prodotti chimici e aggressivi, poiché un rimedio potremmo già averlo nelle nostre cucine.

Uno in particolare, oltre ad essere ottimo per la pulizia è anche un disinfettante naturale. Si tratta di un ingrediente molto versatile ed abbastanza conveniente. Scopriamo di cosa si tratta nel prossimo paragrafo.

Un trucco molto efficace per pulire il tuo terrazzo

Il prodotto che può fare la differenza nella vostra routine domestica e rivelarsi un ottimo alleato per pulire al meglio il terrazzo, è proprio il bicarbonato di sodio. Basterà soltanto dei semplici passaggi. La prima cosa da fare è applicare la soluzione con un mocio, assicurandovi di raggiungere anche gli angoli più difficili. Il mocio è fondamentale per rimuovere lo sporco accumulato e, utilizzando il bicarbonato, otterrete anche un effetto deodorante che lascerà il vostro terrazzo fresco e pulito.

Un altro rimedio molto valido per ridurre la polvere e mantenere l’aria pulita, può essere quello di introdurre alcune piante nel terrazzo. Le piante non solo abbelliscono lo spazio, ma svolgono anche una funzione importante nella purificazione dell’aria. In particolare molto indicate sono le Piante grasse. Quest’ultime sono resistenti e aiutano a trattenere l’umidità, contribuendo a ridurre la polvere. Un altro aspetto fondamentale da tenere in considerazione per mantenere il vostro terrazzo in buone condizioni è quello di utilizzare delle misure di protezione. Ad esempio potete utilizzare delle coperture per mobili e piante quando non sono in uso. Anche coprire il pavimento con tappeti esterni che possono essere facilmente lavati può aiutare in tal senso. Queste misure non solo preservano l’aspetto del terrazzo, ma facilitano anche le operazioni di pulizia.