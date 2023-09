Terremoto Marocco, scossa di magnitudo 6,8: quasi 300 morti – Video

(Adnkronos) – E' di almeno 296 morti il bilancio di un devastante terremoto in Marocco, secondo il ministero dell'Interno di Rabat. Il sisma, secondo l'Us Geological survey, è stato di magnitudo 6,8 della scala Richter e l'epicentro è stato localizzato 70 chilometri a sudovest di Marrakesh, ad una profondità di 18,5 chilometri. Al momento si contano almeno 153 feriti. Il terremoto si è sentito con particolare intensità a Marrakesh, Agadir, Rabat e Casablanca. L'Ue è pronta ad aiutare il Marocco, ha scritto su X da Nuova Delhi, dove si trova per il G20, il presidente del Consiglio europeo Charles Michel. "I miei pensieri sono con tutti quelli colpiti da questa tragedia e con i soccorritori coinvolti nelle operazioni di ricerca", ha detto Michel, definendo "terribili" le notizie sul sisma. "L'Ue è pronta a sostenere il Marocco in questi momenti difficili", ha assicurato. "Estremamente addolorato per la perdita di vite umane a causa del terremoto in Marocco. In quest’ora tragica, i miei pensieri vanno al popolo marocchino" , ha scritto su X il premier indiano Narendra Modi. "L’India – ha assicurato – è pronta a offrire tutta l’assistenza possibile al Marocco in questo momento difficile". —internazionale/[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata