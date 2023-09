Terremoto oggi nelle Marche, forte scossa al largo di Ancona

(Adnkronos) – Terremoto oggi, 8 settembre 2023, al largo di Ancona alle 16.36. La magnitudo è stata di 3.9 secondo quanto riporta l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. L'epicentro dovrebbe essere vicino alla costa a una profondità di 6 km come segnala l'Ingv a una latitudine 43.9310 e longitudine 13.3760. "E' stata fortissima" scrivono gli utenti su X, ex Twitter, mentre la notizia rimbalza con l'hashtag #Ancona tra la paura della gente che, non appena sentita la scossa, è scesa subito in strada.

[DATI #RIVISTI] #terremoto ML 3.9 ore 16:36 IT del 08-09-2023 a Costa Marchigiana Anconetana (Ancona) Prof= 5.6 Km #INGV_36089981 https://t.co/Vrg5h5f8jG— INGVterremoti (@INGVterremoti) September 8, 2023

