Terremoto, oggi scossa 4.0 a Fermo. Trema anche Enna: scossa 3.6

(Adnkronos) – Un terremoto di magnitudo 4.0 è stato registrato oggi a 3 km da Montelparo, in provincia di Fermo. La scossa è stata localizzata dalla Sala Sismica INGV-Roma. Secondo quanto apprende Adnkronos, non risultano al momento segnalazioni di danni ai vigili del fuoco. E' stata invece di 3.6 la magnitudo della scossa di terremoto registrata dall'Ingv in provincia di Enna. I comuni più vicini all'epicentro della scossa, delle ore 15.04, sono stati Cerami e Nicosia.

© Riproduzione riservata