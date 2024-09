Terremoto Rai, i telespettatori non se l’aspettavano: ‘Questo programma è stato cancellato’ | Annuncio sconvolgente

Nuovi e inattesi problemi in casa RAI dove uno dei programmi più attesi e seguiti del palinsesto è stato cancellato all’improvviso

Scoppia il caos a Viale Mazzini. È un periodo quanto mai turbolento quello che la RAI sta attraversando da mesi, come dimostrano gli scioperi che si sono susseguiti negli ultimi tempi e che hanno fatto saltare la consueta programmazione quotidiana.

Mentre per ciò che riguarda l’intrattenimento tutto sta andando a gonfie vele, in particolare i dati di ascolto dell’access prime time, i talk show di cronaca e informazione sono nella bufera. Giornalisti e manager dell’emittente pubblica sono sul piede di guerra e non da oggi.

Secondo quanto riportato dal sito tv di Blogo, a rendere inquieto tutto l’ambiente dell’emittente pubblica sarebbe lo scarso appoggio economico del sistema politico italiano, legato anche alle proposte di riduzione del canone RAI tornate d’attualità nelle ultime settimane.

Non solo, ma la cessione di nuove quote dell’asset RAI Way non fa altro che esacerbare gli animi e complicare i rapporti all’interno dell’azienda stessa. Questo scenario tutt’altro che idilliaco è la causa di agitazioni e scioperi che stanno condizionando la normale programmazione sulle tre reti dell’a TV di Stato.

Terremoto RAI, è saltato tutto: uno dei programmi più amati non va in onda

Sta di fatto che il palinsesto della mattina è stato letteralmente stravolto: Unomattina non è andato in onda così come il TG1 sostituito a sorpresa dal live di RAI News 24. Dunque il contenitore quotidiano condotto da Massimiliano Ossini e Daniela Ferolla è saltato all’improvviso.

Ad andare incontro ad improvvisa cancellazione è stato un altro talk show, il più amato e seguito della fascia mattutina che ha sempre fatto registrare significativi dati d’ascolto. Stiamo parlando di “Storie Italiane”, il contenitore condotto da Eleonora Daniele.

Terremoto RAI, il futuro dell’azienda è a rischio: spettatori terrorizzati

La mancata messa in onda di “Storie Italiane” è stato visto come un segnale particolarmente inquietante, soprattutto in virtù del grande successo fatto registrare negli ultimi anni. Al posto del contenitore guidato dall’ex gieffina è andata in onda una puntata in replica di Linea Verde.

Sconcerto e allarme sono i sentimenti prevalenti tra gli spettatori che non si aspettavano uno stop improvviso a uno dei programmi di punta della fascia mattutina. Resta da capire se questo sciopero improvviso resterà un caso isolato o se ve ne saranno altri in futuro.