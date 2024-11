Terremoto Rai, nuovo licenziamento in tronco | Un altro volto storico abbandona la rete

La nuova stagione televisiva si infiamma a causa di un addio a sorpresa. Alla RAI sono tutti spiazzati, non se l’aspettava nessuno

La RAI stava attraversando un periodo di relativa quiete, o di calma apparente secondo i punti di vista. Uno status per certi versi sorprendente alla luce di quanto accaduto nel corso degli ultimi due anni. È bastato invece un evento non previsto per scatenare nuove e più accese polemiche.

Proprio quando i dirigenti di Viale Mazzini erano riusciti a restituire un minimo di stabilità all’azienda di Stato e a metabolizzare al meglio gli adii più o meno traumatici di alcuni big dell’intrattenimento come Amadeus e Fabio Fazio, un piccolo terremoto squassa nuovamente l’emittente pubblica.

Neanche il tempo di godersi gli eccellenti risultati ottenuti da alcuni programmi come ‘Affari tuoi’, il game show dell’access prime time condotto da Stefano De Martino, che come un fulmine a ciel sereno piomba una notizia del tutto inattesa.

Il programma in cui si è materializzato il clamoroso addio è BellaMa’, il talent condotto da Pierluigi Diaco in onda su Rai Due giunto alla terza stagione. La pietra dello scandalo, si fa per dire, è la conduttrice ed ex gieffina Adriana Volpe.

Terremoto RAI, ora è caos: l’addio di punto in bianco lascia tutti senza parole

Adriana Volpe avrebbe dovuto, in base a dei preaccordi stabiliti in precedenza, concedere un’intervista a Pierluigi Diaco nel corso di un’ospitata. A sorpresa però si è materializzato il clamoroso ‘tradimento’ da parte dell’ex modella trentina.

La Volpe infatti ha concesso lo stesso tipo di intervista ma non sulla RAI, bensì nel salotto di Silvia Toffanin a ‘Verissimo‘. Tra l’altro in quella circostanza si è consumata la tanto attesa pace tra lei e Giancarlo Magalli, che ha messo fine a una diatriba durata oltre dieci anni.

Terremoto RAI, la Volpe scatena il putiferio: cosa ha combinato

In base a quanto riportato dal noto portale TvBlog, la scelta della Volpe è stata percepita dai vertici della RAI come una pugnalata alle spalle e per questo la conduttrice trentina è stata allontanata per sempre dai canali della TV di Stato.

Un vero e proprio licenziamento di cui non c’era fino a qualche giorno fa alcun sentore. Il più deluso di tutti è proprio Pierluigi Diaco, convinto fino all’ultimo che la famosa intervista si sarebbe consumata durante la puntata di BellaMa’.