Terremoto Rai, triplo addio e spettatori sconvolti | ‘Se ne vanno proprio i migliori’: ecco di chi si tratta

Altro terremoto in RAI (Ansa) - Ilquotidianodellazio.it

La nuova stagione televisiva deve ancora prendere il via ma la RAI deve già fare i conti con altri clamorosi addii. E le polemiche si sprecano

Non c’è pace per la RAI e proseguendo di questo passo è molto probabile che non riuscirà mai a trovarla. La nuova stagione televisiva è alle porta. Anzi, qualche programma inserito nei palinsesti presentati a luglio scorso ha già avuto inizio.

Tuttavia al di là di qualche dichiarazione di facciata più o meno rassicurante i problemi non mancano. Quello che accade all’interno della TV di Stato da qualche mese a questa parte è quasi paradossale: come si riesce a superare un ostacolo se ne presentano subito di nuovi.

I vertici dell’azienda di Viale Mazzini sono riusciti a metabolizzare un addio pesantissimo come quello annunciato la scorsa primavera da Amadeus, affidandosi a un professionista di grande esperienza come Carlo Conti e investendo su un giovane talento in fieri che risponde al nome di Stefano De Martino.

Due mosse convincenti e sulla carta decisamente azzeccate, sia nell’immediato che in prospettiva futura. Ma nelle ultime settimane i manager dell’emittente pubblica hanno dovuto fare i conti con altre defezioni, addirittura tre in un colpo solo.

Terremoto RAI, se ne vanno in tre: non se l’aspettava nessuno

Dicevamo dei programmi che sono già partiti e di quelli che invece devono ancora attendere per tornare in onda. Tra questi c’è forse il più atteso di tutti, il dancing show del sabato sera di Rai Uno che avrà inizio sabato 28 settembre prossimo.

Per chi non avesse ancora capito, stiamo parlando di “Ballando con le Stelle“, giunto alla diciannovesima edizione che sarà condotta, come di consueto da Milly Carlucci. La showgirl originaria di Sulmona ha scelto il cast dei prossimi concorrenti, tutti di alto profilo, ma ha dovuto incassare tre clamorosi forfait.

Terremoto RAI, Milly Carlucci è sorpresa: trovare i sostituti non sarà facile

A lasciare il palcoscenico di Ballando sono tre grandi ballerini, protagonisti delle ultime stagioni del dancing show: il primo a dare forfait è stato Samuel Peron che nella scorsa primavera ha addirittura partecipato a un reality come L’Isola dei Famosi in onda su Mediaset classificandosi al secondo posto.

Gli altri due ballerini ad aver detto addio al dancing show di Rai Uno sono la bellissima Lucrezia Lando e Simone Casula. Entrambi hanno comunicato la novità pubblicando dei messaggi sui rispettivi profili Instagram. Una bella gatta da pelare per Milly Carlucci.