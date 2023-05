Terremoto, ZFU Sisma Centro Italia: domande agevolazione fiscale entro oggi, 24 maggio

(Adnkronos) – ZFU Sisma Centro Italia, ultime ore per imprese e lavoratori autonomi per poter inviare la domanda per usufruire delle agevolazioni fiscali relative all'anno 2023 all’interno della Zona Franca nei comuni di Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dalla fine di agosto 2016. Le domande di accesso alle agevolazioni potranno essere presentate esclusivamente tramite procedura informatica fino alle ore 12:00 di oggi, 24 maggio 2023. Questo i link per inoltrare la richiesta: https://agevolazionidgiai.invitalia.it. I criteri di accesso, le modalità e i termini di presentazione delle domande sono riportati nella circolare ministeriale del 31 marzo 2023, n. 156351. In allegato alla stessa, sono altresì riportati il modello di istanza e gli oneri informativi dell’intervento. —facilitaliawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

