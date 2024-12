Terzetti reatini, in 10 minuti prepari i biscotti perfetti per Natale | Metti da parte pandoro e panettone, questi piacciono anche allo zio burbero

Se ami il Natale e ti piace assaporare il vero gusto delle feste non puoi non sperimentare la ricetta dei Terzetti reatini.

L’annosa lotta tra Pandoro e Panettone è ormai finita: hanno avuto a meglio i biscotti nati dalla tradizione laziale.

L’antica ricetta segreta è stata finalmente svelata, scoprila subito e allaccia il grembiule: quest’anno stupirai tutti tuoi ospiti.

Vengono cotti al forno e si preparano in meno di mezz’ora: non puoi non provare a realizzare i Terzetti reatini.

Se vivi a Roma e dintorni o ti è capitato di fare un giro nel Lazio nel periodo di Natale, allora di certo li hai assaggiati almeno una volta. Ora però puoi divertirti a farli da solo.

Terzetti reatini, tutta la dolcezza del Natale racchiusa in un biscotto dal gusto irresistibile

Il Natale è fatto di sapori inconfondibili e di tradizione, di ricette tramandate di generazione di generazione, che conservano tutta la loro autenticità. Il Lazio è pieno di bontà uniche da condividere insieme a parenti amici in questo periodo dell’anno dolce e unico. Se hai voglia di sperimentare un delizia delle feste, nata proprio nel cuore di questa regione meravigliosa, allora sei nel posto giusto.

Che tu sia team Panettone o che invece tu preferisca la specialità pasticcera veronese, tieni da parte l’antica competizione e concediti il piacere di un dolce tipico del Lazio, fatto con pochi ingredienti semplici e genuini ma dal sapore unico e dalla consistenza croccante, a cui nessuno può resistere. Allaccia il grembiule, procurati gli ingredienti e prepara i biscotti natalizi chiamati Terzetti reatini.

L’antica ricetta tradizionale del Lazio

I terzetti reatini sono una specialità golosa nata nella città di Rieti, servita in ogni casa nel periodo natalizio e rappresentano un’autentica bontà! Per una porzione di Terzetti reatini occorrono due uova, un chilogrammo di farina 00, mezzo chilogrammo di noci, 750 grammi di miele, un pizzico di sale e scorza d’arancia. Per preparare i Terzetti reatini occorre per prima cosa tritare le noci e il secondo luogo unirle a tutti gli altri ingredienti, formando un composto omogeneo.

Dopo aver creato l’impasto, bisognerà conferire ai terzetti la loro caratteristica forma romboidale e intanto occorre far scaldare il forno a 180 gradi. Quando il forno avrà raggiunto la temperatura stabilita allora basterà inserire una teglia con della comune carta da forno, su cui saranno stati posizionati i biscotti e cuocerli per un quarto d’ora. Infine, far raffreddare e servire. Buon appetito e buone Feste.