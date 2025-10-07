“Tesori dei Faraoni”: 130 capolavori dal Museo Egizio del Cairo alle Scuderie del Quirinale

Sono giunti a Roma, nella notte tra il 4 e il 5 ottobre, i preziosi reperti destinati a comporre la mostra “Tesori dei Faraoni”, in programma alle Scuderie del Quirinale dal 24 ottobre 2025 al 3 maggio 2026.

Dal Cairo a Roma: 130 reperti dal Museo Egizio alle Scuderie del Quirinale

L’esposizione, tra le più attese della nuova stagione culturale, porterà nella Capitale un patrimonio unico: statue, gioielli, sarcofagi e manufatti provenienti direttamente dall’antico Egitto, per raccontare la grandezza di una civiltà che continua a esercitare un forte richiamo nel mondo contemporaneo.

L’arrivo delle opere dall’Egitto al cuore di Roma

I reperti, circa 130 capolavori, hanno viaggiato dal Museo Egizio del Cairo fino alle Scuderie del Quirinale. Tra i pezzi di maggior rilievo figurano i tesori delle tombe reali di Tanis e i reperti provenienti dalla cosiddetta città d'oro di Amenofi III, uno dei siti archeologici più significativi scoperti negli ultimi decenni.

Il trasferimento è avvenuto con la massima attenzione: le casse, contenenti i reperti, sono state scortate da restauratori e funzionari egiziani e, una volta arrivate a Roma, sono state destinate ai laboratori delle Scuderie. Qui sono iniziate le delicate operazioni di disimballaggio e verifica dello stato conservativo, coordinate congiuntamente da specialisti italiani ed egiziani sotto la supervisione del Supreme Council of Antiquities e dei tecnici di Ales – Scuderie del Quirinale.

I preparativi per l’allestimento

Le verifiche sui materiali proseguiranno nei prossimi giorni, con un lavoro congiunto tra curatori e restauratori dei due Paesi. All’appello manca ancora un pezzo fondamentale: la Mensa Isiaca, importante reperto custodito al Museo Egizio di Torino, che sarà trasferito a breve nella Capitale per completare l’allestimento della mostra.

Con l'arrivo delle opere si è aperta ufficialmente la fase conclusiva della preparazione dell'esposizione. Gli ambienti delle Scuderie del Quirinale sono stati già predisposti per accogliere un percorso che intende valorizzare non solo la ricchezza artistica dei reperti, ma anche il loro contesto storico e simbolico, con un approccio scientifico e divulgativo al tempo stesso.

Un viaggio nell’eredità dei faraoni

La mostra, che resterà aperta fino al 3 maggio 2026, offrirà ai visitatori l’opportunità di immergersi nell’universo culturale, politico e religioso dell’antico Egitto. Statue monumentali, gioielli finemente lavorati, sarcofagi decorati e oggetti di uso quotidiano racconteranno la vita, la spiritualità e il potere dei faraoni.

Il percorso espositivo è pensato per evidenziare l'eredità di una civiltà che, attraverso i secoli, ha influenzato l'arte, l'architettura e l'immaginario collettivo di tutto il mondo. I reperti provenienti da Tanis e dalla città d'oro di Amenofi III offriranno uno sguardo privilegiato su due momenti chiave della storia egizia, tra splendore reale e raffinatezza artigianale.

Un evento di rilevanza internazionale

L’iniziativa conferma il ruolo delle Scuderie del Quirinale come polo espositivo di primo piano a livello internazionale. Dopo anni di grandi mostre dedicate ai protagonisti dell’arte europea e mondiale, l’arrivo dei tesori egizi rappresenta un nuovo capitolo di rilievo, in grado di attrarre non solo studiosi e appassionati di archeologia, ma anche un vasto pubblico interessato a conoscere da vicino una delle culture più affascinanti della storia.