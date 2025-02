Test antidroga per politici, magistrati, medici e per chi ha ruoli di alta responsabilità amministrativa o pubblica

La lotta agli stupefacenti in Italia potrebbe presto assumere una nuova dimensione, coinvolgendo non solo chi delinque, ma anche chi ha il compito di far rispettare la legge e garantire la salute pubblica. Magistrati, giudici, pubblici ministeri, medici, dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale e dirigenti pubblici: sono queste le categorie che potrebbero essere obbligate a sottoporsi a test antidroga periodici, secondo la proposta di legge presentata dal deputato e coordinatore politico di Noi Moderati, Saverio Romano.

L’iniziativa, destinata a far discutere, parte da un presupposto chiaro: chi ricopre ruoli di elevata responsabilità amministrativa o pubblica e, nel proprio lavoro, può mettere a rischio l’incolumità dei cittadini, deve dimostrare di essere completamente esente dal consumo di sostanze stupefacenti.

Test tossicologici semestrali per le figure chiave dello Stato

Il testo della proposta di legge prevede un accertamento obbligatorio semestrale per tutti i soggetti coinvolti. La ratio della norma è evidente: in un Paese dove il consumo di droga è in crescita esponenziale, non è accettabile che figure chiave dell’amministrazione pubblica, della giustizia e della sanità possano operare sotto l’influenza di sostanze stupefacenti.

Il principio è chiaro: chi giudica, chi cura e chi gestisce il bene pubblico deve essere immune da qualsiasi condizionamento psicofisico. A maggior ragione in settori dove la lucidità e l’integrità morale sono fondamentali, sia per garantire l’equità del sistema giudiziario, sia per preservare la salute e la sicurezza dei cittadini.

Il test antidroga anche per i politici: ma senza obbligatorietà

L’idea di Romano non si ferma alla pubblica amministrazione. La proposta di legge prevede infatti anche l’introduzione del test antidroga per i politici, a partire dai parlamentari fino ai consiglieri regionali, comunali e provinciali. Tuttavia, qui emerge una differenza sostanziale: per le cariche elettive l’accertamento non sarà obbligatorio, per evitare problemi di costituzionalità.

In compenso, chi rifiuterà di sottoporsi al test non potrà farlo in silenzio: la sua scelta verrà resa pubblica nelle stesse modalità previste per la divulgazione dei risultati degli accertamenti eseguiti. Insomma, chiunque si sottragga ai controlli dovrà assumersi la responsabilità politica e morale del proprio rifiuto, davanti agli elettori e all’opinione pubblica.

“Speriamo in un’ampia condivisione della legge,” ha dichiarato Romano all’AdnKronos, sottolineando che sono possibili modifiche al testo. “Ritengo che anche il lavoro del parlamentare rientri tra quelli di particolare responsabilità,” ha aggiunto, lasciando intendere che l’introduzione di meccanismi più vincolanti anche per i politici potrebbe essere discussa.

Sospensione e decadenza per chi risulta positivo

Le conseguenze per chi risultasse positivo ai test antidroga sarebbero severe. La legge prevede che:

Sospensione dall’incarico per chi risultasse positivo ai controlli

Obbligo di sottoporsi a un percorso terapeutico

Decadenza dall’incarico in caso di recidiva

Queste misure mirano non solo a garantire la trasparenza e l’affidabilità di chi opera in settori delicati, ma anche a incentivare percorsi di riabilitazione per chi dovesse risultare positivo ai test.

Un fenomeno sempre più dilagante

L’iniziativa legislativa arriva in un momento in cui il consumo di droga tra professionisti, funzionari pubblici e persino magistrati è diventato un problema reale. Numerose inchieste giornalistiche e giudiziarie hanno portato alla luce casi di magistrati coinvolti in festini a base di cocaina e droghe sintetiche, o di medici trovati in possesso di sostanze stupefacenti.

In un sistema già gravato da inefficienze, lungaggini burocratiche e scandali legati alla corruzione, l’idea che chi prende decisioni vitali per il Paese possa essere sotto l’effetto di droghe è inaccettabile.

Inoltre, il tema della droga nel mondo della politica non è nuovo: negli ultimi anni si sono moltiplicate le richieste di test tossicologici per i parlamentari, con molte resistenze da parte di alcuni schieramenti politici.

Una legge che divide: opportunità o ingerenza?

Come prevedibile, la proposta sta già generando un acceso dibattito. I sostenitori della legge ritengono che si tratti di un passo necessario per tutelare la legalità e la sicurezza pubblica, garantendo che chi ha responsabilità pubbliche non sia coinvolto nel consumo di stupefacenti.

I detrattori, invece, parlano di un provvedimento eccessivamente intrusivo, che rischia di trasformarsi in un meccanismo di controllo generalizzato con conseguenze sulla libertà personale. Inoltre, alcuni sollevano dubbi di costituzionalità sulla possibilità di imporre un obbligo di test antidroga a determinate categorie di lavoratori pubblici, senza estenderlo a tutta la popolazione. Resta da vedere se il Parlamento avrà il coraggio di portare avanti questa battaglia fino in fondo, senza cedere alle pressioni di chi preferirebbe lasciare le cose come stanno.

© Riproduzione riservata