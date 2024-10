Test del QI, completa la sequenza in meno tempo possibile | Sotto i 12 secondi hai un cervello impressionante

Prova a fare il test del QI e scopri qual è il livello della tua intelligenza. Forse sei un vero genio e non lo sai ancora.

Sei curioso di sapere se hai delle facoltà superiori alla media? Scoprilo subito con questa sfida divertente e coinvolgente.

Se vuoi provare a sapere davvero quanto è alto il tuo quoziente intellettivo, dovrai sciogliere il rebus in soli 12 secondi.

Se non saprai trovare la soluzione corretta, o se la individuerai, ma per farlo impiegherai più del tempo a tua disposizione per farlo, allora, purtroppo, il test del QI non darà un risultato incoraggiante.

Ora concentrati e non lasciarti distrarre da nulla. Sei già a un passo da una scoperta che potrebbe rivelarsi sorprendente. In bocca al lupo e buon divertimento!

Test del QI, prova a trovare la soluzione in appena 12 secondi di tempo

Se sei arrivato fin qui è perché hai voglia di provare a capire quanto è alto il tuo quoziente intellettivo. Allora sei nel posto giusto. Tutto quello che dovrai fare per ottenere la risposta che cerchi è osservare l’immagine in alto. Come vedi contiene diversi numeri, alla fine della sequenza c’è un punto di domanda. Prova a scrivere il numero che tu pensi debba essere riportato al posto del punto interrogativo.

Fai i tuoi calcoli entro 12 secondi, se vuoi che il risultato sia valido. Purtroppo se sfori questo limite di tempo, il test del QI non sarà considerato superato, anche se dovessi riuscire a indovinare. Adesso concentrati, in bocca al lupo!

Soluzione

Ci siamo, finalmente stai per sapere se hai un quoziente intellettivo superiore alla media. Prima di svelarti la soluzione del test mi preme dirti che per trovare il numero finale della sequenza numerica era necessario capire il calcolo alla base de quiz. Al test del QI sono stati applicati due criteri diversi. Alla prima cifra si sottrae meno uno e si ottiene la terza cifra. A questa si sottrae ancora meno 1 e si ottiene la quinta cifra e così via, fino alla settima cifra. Le restanti cifre invece, a partire dalla seconda, si ottengono sommando alla stessa +1.

Questo vuol dire che la seconda cifra, cioè 23, sommata a 1 avrà come risultato 24, ovvero la quarta cifra. 24 + 1 darà come risultato ovvero la sesta cifra. La sesta cifra, ovvero 25, sommata a 1 avrà come risultato l’ultimo numero, l’ottava cifra, cioè 26. Dunque è 26 il numero da scrivere al posto del punto di domanda. La soluzione è questa e se sei riuscito a capirlo da solo allora tu hai un Quoziente Intellettivo superiore alla media e il test del QI è stato superato alla grande. Complimenti!